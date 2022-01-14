Анна Asti выпустила свой первый сольный клип после ухода от Artikа (видео)

31-летняя певица "возродилась" в новом амплуа

Известная украинская певица, экс-солистка популярной группы Artik & Asti Анна Дзюба, которая ранее анонсировала выход своей первой сольной песни, а также клипа на нее, наконец-то представила свою работу.

На YouTube-канале ANNA ASTI в пятницу, 14 января, состоялась премьера клипа на песню "Феникс".

Сольную видеоработу Анна Дзюба посвятила своему перерождению. В первой части она поет в образе всем известной темноволосой солистки Artik & Asti, а потом как мифическая птица Феникс "восстает из пепла" и становится обновленной со светлыми волосами. Певица кардинально сменила свой имидж, став блондинкой.

"В это видео вложено столько веры, таланта и любви всех людей, которые работали со мной, тех, кто меня поддержал, когда я в этом нуждалась! В нем столько чувств и переживаний, что лучше посмотреть, чем описать словами", — презентует свой клип Anna Asti.

Поклонники Анны не разочаровались в сольной работе своей любимицы, о чем написали в комментариях под видео: "Мне очень понравилось, глубокий смысл! Я люблю песни со смыслом. Спела с душой, Анечка удачи тебе в сольной карьере!", "У тебя фантастический голос. Очень жду твоих песен. Тебя ждёт большой успех", "Браво! Лети наша птичка, в добрый путь!".

Что известно о распаде группы Artik & Asti

После 10-летнего сотрудничества продюсер группы и ее исполнитель Артем Умрихин 2 ноября официально подтвердил уход Анны Дзюбы из коллектива. На роль новой Asti в соцсетях рассматривали певицу Etolubov. Однако ее участие в группе не подтвердилось.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на своем первом выступлении как сольная певица Анна Дзюба озадачила своих фанов опухшим лицом. Поклонники исполнительницы предположили, что их любимица просто "переборщила с филлерами".