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"Вся в филлерах": Asti на первом выступлении после распада группы напугала поклонников опухшим лицом (фото, видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Анна Дзюба нарвалась на критику за свою внешность Новость обновлена 31 декабря 2021, 13:22
Анна Дзюба нарвалась на критику за свою внешность

Артистка впервые выступила сольно после новости о распаде группы Artik & Asti.

Известна украинская певица, экс-солистка популярной группы Artik & Asti, Анна Дзюба, которая ранее анонсировала выход своей первой сольной песни, а также клипа на нее, первые выступила без Артема Умрихина. Отметим, что после распада группы певица оставила себе псевдоним Asti.

Анна стала гостьей новогодней программы известного телеведущего Ивана Урганта "Вечерний Ургант". В эфире шоу артистка исполнила песню "Когда я стану кошкой" вместе с Анной Плетюхиной и группой "Фрукты".

Поклонники певицы были очень рады видеть и слышать свою любимицу, однако ее внешний вид привлек больше внимания, чем само выступление. Исполнительница предстала с довольно опухшим лицом, что у нее практически не видно было глаз. В комментариях фолловеры отметили, что раньше она было очень симпатичной и выделялась среди других артисток, а сейчас на одно лицо со всеми другими.

"Аня,конечно,за душу берет,нооооо,что она сделала с лицом", "Аня,остановись!", "Что-то с лицом переборщила,жаль…красивая девушка…была…", "У Асти всё лицо в филлерах" — пишут в сети.

Выступление Анны Дзюбы на шоу "Вечерний Ургант"

Что известно о распаде группы Artik & Asti

После 10-летнего сотрудничества продюсер группы и ее исполнитель Артем Умрихин 2 ноября официально подтвердил уход Анны Дзюбы из коллектива. На роль новой Asti в соцсетях рассматривали певицу Etolubov. Однако ее участие в группе не подтвердилось.

Что известно об Анне Дзюбе

Певица родом из Черкасс. После выхода песни группы "Антистресс", в 2013 году Анна вместе с Умрихиным переехала в Москву. В России артистов заметили благодаря успеху второго студийного альбома "Здесь и сейчас". В декабре 2020 года Анна вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина (российский бизнесмен и ресторатор).

После ухода из Artik & Asti Анна Дзюба кардинально изменила свой имидж, став блондинкой.

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#Співачка #Анна Дзюба
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