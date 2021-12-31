"Вся у філерах": Asti на першому виступі після розпаду гурту налякала шанувальників опухлим обличчям (фото, відео)

Артистка вперше виступила сольно після новини про розпад гурту Artik & Asti.

Відома українська співачка, екссолістка популярного гурту Artik & Asti, Анна Дзюба, яка раніше анонсувала вихід своєї першої сольної пісні, а також кліпу на неї, вперше виступила без Артема Умріхіна. Зазначимо, що після розпаду гурту співачка залишила собі псевдонім Asti.

Анна стала гостею новорічної програми відомого телеведучого Івана Урганта "Вечірній Ургант". В ефірі шоу артистка виконала пісню "Коли я стану кішкою" разом із Ганною Плетюхіною та гуртом "Фрукти".

Шанувальники співачки були дуже раді бачити і чути свою улюбленицю, проте її зовнішній вигляд привернув більше уваги, ніж сам виступ. Виконавиця з'явилася з досить опухлим обличчям, що у неї майже не було видно очей. У коментарях фоловери відзначили, що раніше вона була дуже симпатичною і виділялася серед інших артисток, а зараз на одну особу з усіма іншими.

"Аня, звичайно, за душу бере, та, що вона зробила з обличчям", "Аня, зупинись!", "Щось з обличчям переборщила, шкода … красива дівчина … була …", "У Асті все обличчя у філлерах" — пишуть у мережі.

Виступ Ганни Дзюби на шоу "Вечірній Ургант"

Що відомо про розпад гурту Artik & Asti

Після 10-річної співпраці продюсер гурту та її виконавець Артем Умріхін 2 листопада офіційно підтвердив відхід Ганни Дзюби з колективу. На роль нової Asti у соцмережах розглядали співачку Etolubov. Проте її участь у групі не підтвердилась.

Що відомо про Анну Дзюбу

Співачка родом із Черкас. Після виходу пісні гурту "Антистрес", у 2013 році Ганна разом із Умріхіним переїхала до Москви. У Росії артистів помітили завдяки успіху другого студійного альбому "Тут і зараз". У грудні 2020 року Ганна вийшла заміж за бізнесмена Станіслава Юркіна (російський бізнесмен та ресторатор).

Після відходу з Artik & Asti Ганна Дзюба кардинально змінила свій імідж, ставши білявкою.