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Екс-солістка Artik & Asti випустила тизер свого першого сольного кліпу (відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Співачка Анна Дзюба порадувала фанатів анонсом свого першого сольного кліпу Новина оновлена 16 грудня 2021, 12:16
Співачка Анна Дзюба порадувала фанатів анонсом свого першого сольного кліпу

Дату виходу відео Anna Asti тримає в секреті

Колишня учасниця українського поп-гурту Artik & Asti Анна Дзюба, яка з недавніх пір почала просувати свою сольну кар’єру, зробила анонс до виходу своєї першої сольної пісні, а також кліпу на неї.

Тизер музичного відео співачка розмістила у себе в Інстаграмі. Також ролик є на YouTube-каналі ANNA ASTI.

В описі відео Анна Дзюба написала, що хоче запропонувати своїм фанатам почати новий шлях і пройти його разом з нею. В уривку кліпу співачка символічно спалює паперовий лист з назвою та текстом головного хіта гурту Artik & Asti "Грустный дэнс".

подіваюся, мої пісні по-новому запалять яскравий вогонь у ваших серцях! Люблю вас, і знаю, що це взаємно!", — відмітила 31-річна виконавиця.

Прем’єра пісні, як і самого кліпу, відбудеться найближчим часом.

Що відомо про розпад гурту Artik & Asti

Після 10-річної співпраці продюсер гурту та її виконавець Артем Умріхін 2 листопада офіційно підтвердив, що Анна Дзюба залишає колектив. На роль нової Asti у соцмережах розглядали співачку Etolubov. Проте її участь у групі не підтвердилась.

Що відомо про Анну Дзюбу

Співачка родом із Черкас. Після виходу пісні гурту "Антистресс", у 2013 році Анна разом з Умріхіним переїхала до Москви. У Росії артистів помітили завдяки успіху другого студійного альбому "Здесь и сейчас". У грудні 2020 року Анна вийшла заміж за бізнесмена Станіслава Юркіна (російський бізнесмен та ресторатор).

Після того, як Анна покинула Artik & Asti, вона кардинально змінила свій імідж, ставши білявкою.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Росії серйозно взялися за перевірку відомих музикантів. Такі репери, як Моргенштерн, Noize MC та Oxxxymiron звинувачуються у пропаганді негативного ставлення до співробітників правоохоронних органів, а також нацизму та екстремістської діяльності.

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#Пісні #Кліпи #Анна Дзюба
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