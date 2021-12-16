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Экс-солистка Artik & Asti выпустила тизер своего первого сольного клипа (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Певица Анна Дзюба порадовала фанатов анонсом своего первого сольного клипа Новость обновлена 16 декабря 2021, 12:16
Певица Анна Дзюба порадовала фанатов анонсом своего первого сольного клипа

Дату выхода видео Anna Asti держит в секрете

Бывшая участница украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба, которая с недавних пор начала продвигать свою сольную карьеру, сделала анонс к выходу своей первой сольной песни, а также клипа на нее.

Тизер музыкального видео певица разместила у себя в Инстаграме. Также ролик есть на YouTube-канале ANNA ASTI.

В описании к видео Анна Дзюба написала, что хочет предложить своим фанатам начать новый путь и пройти его вместе с ней. В отрывке клипа певица символически сжигает бумажный лист с названием и текстом главного хита группы Artik & Asti "Грустный дэнс".

"Надеюсь, мои песни по-новой зажгут яркий огонь в ваших сердцах! Люблю вас, и знаю, что это взаимно!", — отметила 31-летняя исполнительница.

Премьера песни, как и самого клипа, состоится в ближайшее время.

Что известно о распаде группы Artik & Asti

После 10-летнего сотрудничества продюсер группы и ее исполнитель Артем Умрихин 2 ноября официально подтвердил уход Анны Дзюбы из коллектива. На роль новой Asti в соцсетях рассматривали певицу Etolubov. Однако ее участие в группе не подтвердилось.

Что известно об Анне Дзюбе

Певица родом из Черкасс. После выхода песни группы "Антистресс", в 2013 году Анна вместе с Умрихиным переехала в Москву. В России артистов заметили благодаря успеху второго студийного альбома "Здесь и сейчас". В декабре 2020 года Анна вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина (российский бизнесмен и ресторатор).

После ухода из Artik & Asti Анна Дзюба кардинально изменила свой имидж, став блондинкой.

Экс-солистка Artik & Asti стала блондинкой
Экс-солистка Artik & Asti стала блондинкой

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России серьезно взялись за проверку известных музыкантов. Такие рэперы, как Моргенштерн, Noize MC и Oxxxymiron обвиняются в пропаганде негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов, а также нацизма и экстремистской деятельности.

Теги:
#Песни #Клипы #Анна Дзюба
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