Укр

Вслед за Моргенштерном в России взялись за Noize MC и Oxxxymiron: что известно

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
162
Noize MC и Oxxxymiron Новость обновлена 05 декабря 2021, 18:53
Noize MC и Oxxxymiron

В РФ серьезно взялись за проверку известных музыкантов. 

Спустя почти две недели после того, как известный репер Моргенштерн спешно покинул территорию России, после обвинений в пропаганде и торговле наркотиками, в Следственном комитете РФ "взялись" за еще двоих популярных российских исполнителей. "Счастливчиками" стали — Noize MC (наст. имя Иван Алексеев) и Oxxxymiron (наст. имя Мирон Федоров).

На сайте СК РФ сообщается, что по поручению Александра Ивановича Бастрыкина в рамках доследственной проверки, будут тщательно изучены доводы того, что вышеперечисленные артисты в своем творчестве пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов. 

Более того, сообщается, что Noize MC и Oxxxymiron пытаются реабилитировать нацизм и призывают к экстремистской деятельности. 

Поводом для проверки стало обращение к Бастрыкину некой "группы патриотов". 

Если вы фанат этих двух исполнителей, то вы наверняка знаете, является ли эта информация правдивой. "Телеграф" ознакомился с творчеством Noize MC и Oxxxymiron и выделил несколько треков, которые в принципе подходят под перечисленные обвинения. Отметим, что композиция от Oxxxymiron вышла 1 декабря. 

  • Noize MC — Всё как у людей
  • Oxxxymiron — Агент

Ранее "Телеграф" писал, что в 2021 году трек Моргенштерна вошел в топ самых просматриваемых в Украине.

Теги:
#Рэпер #Пропаганда #Noize MC #Oxxxymiron
"Красными" в Украине остается 18 областей и столица
Украина
В Украине меняют условия карантина: что запрещено в "красной" зоне
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Красными" в Украине остается 18 областей и столица
В Украине меняют условия карантина: что запрещено в "красной" зоне
Дата публикации
Категория
Поиски Артура Василишина
Гулял с сестричкой и убежал: вскрылись новые обстоятельства гибели 9-летнего мальчика на Николаевщине
Дата публикации
Категория
Беларусь обвинила Украину в нарушении границы
Ситуация на границе накаляется: Беларусь вручила Украине ноту протеста
Дата публикации
Категория
Сергей Лавров
"Надо заставлять": Лавров отличился новым наглым заявлением об Украине
Дата публикации
Категория
Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров: "Если мы начнем ездить в самые забытые точки Украины, то и государство, и бизнес обратят на них внимание"