Вслед за Моргенштерном в России взялись за Noize MC и Oxxxymiron: что известно

В РФ серьезно взялись за проверку известных музыкантов.

Спустя почти две недели после того, как известный репер Моргенштерн спешно покинул территорию России, после обвинений в пропаганде и торговле наркотиками, в Следственном комитете РФ "взялись" за еще двоих популярных российских исполнителей. "Счастливчиками" стали — Noize MC (наст. имя Иван Алексеев) и Oxxxymiron (наст. имя Мирон Федоров).

На сайте СК РФ сообщается, что по поручению Александра Ивановича Бастрыкина в рамках доследственной проверки, будут тщательно изучены доводы того, что вышеперечисленные артисты в своем творчестве пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов.

Более того, сообщается, что Noize MC и Oxxxymiron пытаются реабилитировать нацизм и призывают к экстремистской деятельности.

Поводом для проверки стало обращение к Бастрыкину некой "группы патриотов".

Если вы фанат этих двух исполнителей, то вы наверняка знаете, является ли эта информация правдивой. "Телеграф" ознакомился с творчеством Noize MC и Oxxxymiron и выделил несколько треков, которые в принципе подходят под перечисленные обвинения. Отметим, что композиция от Oxxxymiron вышла 1 декабря.

Noize MC — Всё как у людей

Oxxxymiron — Агент

Ранее "Телеграф" писал, что в 2021 году трек Моргенштерна вошел в топ самых просматриваемых в Украине.