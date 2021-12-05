Вслед за Моргенштерном в России взялись за Noize MC и Oxxxymiron: что известно
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В РФ серьезно взялись за проверку известных музыкантов.
Спустя почти две недели после того, как известный репер Моргенштерн спешно покинул территорию России, после обвинений в пропаганде и торговле наркотиками, в Следственном комитете РФ "взялись" за еще двоих популярных российских исполнителей. "Счастливчиками" стали — Noize MC (наст. имя Иван Алексеев) и Oxxxymiron (наст. имя Мирон Федоров).
На сайте СК РФ сообщается, что по поручению Александра Ивановича Бастрыкина в рамках доследственной проверки, будут тщательно изучены доводы того, что вышеперечисленные артисты в своем творчестве пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов.
Более того, сообщается, что Noize MC и Oxxxymiron пытаются реабилитировать нацизм и призывают к экстремистской деятельности.
Поводом для проверки стало обращение к Бастрыкину некой "группы патриотов".
Если вы фанат этих двух исполнителей, то вы наверняка знаете, является ли эта информация правдивой. "Телеграф" ознакомился с творчеством Noize MC и Oxxxymiron и выделил несколько треков, которые в принципе подходят под перечисленные обвинения. Отметим, что композиция от Oxxxymiron вышла 1 декабря.
- Noize MC — Всё как у людей
- Oxxxymiron — Агент
Ранее "Телеграф" писал, что в 2021 году трек Моргенштерна вошел в топ самых просматриваемых в Украине.
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