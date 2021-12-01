Путин, Моргенштерн и Лобода: какие YouTube-видео были самыми популярными в Украине в 2021 году

Первое место в ТОПе занимает видео-расследование Алексея Навального "Дворец для Путина"

Пока украинские блогеры отказываются вести шоу на русском языке на украинских телеканалах, сами украинцы продолжают развивать российский контент, что очень огорчает.

В среду, 1 декабря, компания Google представил рейтинг самых популярных видео 2021 года на видеохостинге YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине.

Отмечается, что среди авторских видео этого года украинские пользователи больше смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент. А лидером по количеству просмотров в Украине стало расследование Алексея Навального "Палац для Путина. История самой большой взятки".

ТОП-10 самых популярных видео в Украине в 2021 году

Среди музыкальных видео больше просмотров в Украине в 2021 году собрал клип на песню "Родной" от LOBODA. Среди самых популярных видео года: хит от румынской певицы Minelli "Rampampam", новые песни от Насти Каменских и Тины Кароль, дуэт Макса Барских, угодившего недавно в скандал, и российской певицы Zivert, а также трек от Wellboy "Гуси".

ТОП-10 музыкальных видео 2021 года в Украине

Напомним, что в 2021 году рейтинг Kantar CMeter составил список любимых интернет-ресурсов украинцев этим летом. Российский "Вконтакте" вошел в 20-ку самых посещаемых сайтов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре в РФ требовали вернуть удаленные российские каналы на YouTube, в противном случае видеохостинг будет заблокирован для российских граждан.