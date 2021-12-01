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Путин, Моргенштерн и Лобода: какие YouTube-видео были самыми популярными в Украине в 2021 году

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Что украинцы смотрели на YouTube в 2021 году - список Новость обновлена 01 декабря 2021, 14:30
Что украинцы смотрели на YouTube в 2021 году - список

Первое место в ТОПе занимает видео-расследование Алексея Навального "Дворец для Путина"

Пока украинские блогеры отказываются вести шоу на русском языке на украинских телеканалах, сами украинцы продолжают развивать российский контент, что очень огорчает.

В среду, 1 декабря, компания Google представил рейтинг самых популярных видео 2021 года на видеохостинге YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине.

Отмечается, что среди авторских видео этого года украинские пользователи больше смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент. А лидером по количеству просмотров в Украине стало расследование Алексея Навального "Палац для Путина. История самой большой взятки".

ТОП-10 самых популярных видео в Украине в 2021 году

  1. Дворец для Путина. История самой большой взятки
  2. Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
  3. Ивангай – где он пропадал / вДудь
  4. Папик — 1 серия — 2 сезон | Премьера сериала 2021
  5. ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !
  6. Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021
  7. MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
  8. ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал
  9. Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]
  10. ШОУ "МАСКА" | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1

Среди музыкальных видео больше просмотров в Украине в 2021 году собрал клип на песню "Родной" от LOBODA. Среди самых популярных видео года: хит от румынской певицы Minelli "Rampampam", новые песни от Насти Каменских и Тины Кароль, дуэт Макса Барских, угодившего недавно в скандал, и российской певицы Zivert, а также трек от Wellboy "Гуси".

ТОП-10 музыкальных видео 2021 года в Украине

  1. LOBODA — Родной (Премьера клипа, 2021) 
  2. Султан Лагучев — Горький вкус | Премьера клипа 2021
  3. Minelli — Rampampam | Official Video
  4. MORGENSHTERN — ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]
  5. NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — КРАСНОЕ ВИНО
  6. Тина Кароль — Скандал (Премьера 2021)
  7. Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА
  8. Artik & Asti — Истеричка (Official Video)
  9. Супер Жорик — Чао! Чао! Премьера клипа 2021
  10. Wellboy — Гуси

Напомним, что в 2021 году рейтинг Kantar CMeter составил список любимых интернет-ресурсов украинцев этим летом. Российский "Вконтакте" вошел в 20-ку самых посещаемых сайтов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре в РФ требовали вернуть удаленные российские каналы на YouTube, в противном случае видеохостинг будет заблокирован для российских граждан.

Теги:
#Google #YouTube #Видео #Алексей Навальный
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