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Слідом за Моргенштерном у Росії взялися за Noize MC та Oxxxymiron: що відомо

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Noize MC та Oxxxymiron Новина оновлена 05 грудня 2021, 18:53
Noize MC та Oxxxymiron

У РФ серйозно взялися за перевірку відомих музикантів.

Майже через два тижні після того, як відомий репер Моргенштерн спішно покинув територію Росії, після звинувачень у пропаганді та торгівлі наркотиками, у Слідчому комітеті РФ "взялися" за ще двох популярних російських виконавців. "Щасливчиками" стали — Noize MC (наст. ім’я Іван Алексєєв) та Oxxxymiron (наст. ім’я Мирон Федоров).

На сайті СК РФ повідомляється, що за дорученням Олександра Івановича Бастрикіна в рамках дослідчої перевірки, будуть ретельно вивчені доводи того, що перелічені вище артисти у своїй творчості пропагують негативне ставлення до співробітників правоохоронних органів.

Щобільше, повідомляється, що Noize MC та Oxxxymiron ймовірно намагаються реабілітувати нацизм та закликають до екстремістської діяльності.

Приводом для перевірки стало звернення до Бастрикіна "групи патріотів".

Якщо ви фанат цих двох виконавців, то ви, напевно, знаєте, чи є ця інформація правдивою. "Телеграф" ознайомився з творчістю Noize MC та Oxxxymiron та виділив кілька треків, які можуть підходити під перераховані звинувачення. Зазначимо, що композиція від Oxxxymiron вийшла 1 грудня.

  • Noize MC — Все як у людей
  • Oxxxymiron — Агент

Раніше "Телеграф" писав, що в 2021 році трек Моргенштерна увійшов у топ відео, що найбільше переглядаються в Україні.

Теги:
#Репер #Пропаганда #Noize MC #Oxxxymiron
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