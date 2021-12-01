Путін, Моргенштерн та Лобода: які YouTube-відео були найпопулярнішими в Україні у 2021 році
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Перше місце у ТОПі займає відео-розслідування Олексія Навального "Палац для Путіна"
Поки українські блогери відмовляються вести шоу російською мовою на українських телеканалах, самі українці продовжують розвивати російський контент, що дуже засмучує.
У середу, 1 грудня, компанія Google представила рейтинг найпопулярніших відео 2021 року на відеохостингу YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.
Зазначається, що серед цьогорічних авторських відео українські користувачі більше дивилися інтерв’ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент. А лідером за кількістю переглядів в Україні стало розслідування Олексія Навального "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара".
ТОП-10 найпопулярніших відео в Україні у 2021 році
- Дворец для Путина. История самой большой взятки
- Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- Ивангай – где он пропадал / вДудь
- Папик — 1 серия — 2 сезон | Премьера сериала 2021
- ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !
- Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021
- MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
- ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал
- Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]
- ШОУ "МАСКА" | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1
Серед музичних відео більше переглядів в Україні 2021 року зібрав кліп на пісню "Родной" від LOBODA. Серед найпопулярніших відео року: хіт від румунської співачки Minelli "Rampampam", нові пісні від Насті Каменських та Тіни Кароль, дует Макса Барських, який нещодавно потрапив у скандал, та російської співачки Zivert, а також трек від Wellboy "Гуси".
ТОП-10 музичних відео 2021 року в Україні
- LOBODA — Родной (Премьера клипа, 2021)
- Султан Лагучев — Горький вкус | Премьера клипа 2021
- Minelli — Rampampam | Official Video
- MORGENSHTERN — ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]
- NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — КРАСНОЕ ВИНО
- Тина Кароль — Скандал (Премьера 2021)
- Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА
- Artik & Asti — Истеричка (Official Video)
- Супер Жорик — Чао! Чао! Премьера клипа 2021
- Wellboy — Гуси
Нагадаємо, що у 2021 році рейтинг Kantar CMeter склав список улюблених інтернет-ресурсів українців цього літа. Російський "Вконтакте" увійшов до 20 найбільш відвідуваних сайтів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні в РФ вимагали повернути видалені російські канали на YouTube, інакше відеохостинг буде заблокований для російських громадян.
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