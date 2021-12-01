Рус

Путін, Моргенштерн та Лобода: які YouTube-відео були найпопулярнішими в Україні у 2021 році

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
26
Що українці дивилися на YouTube у 2021 році - список Новина оновлена 01 грудня 2021, 14:30
Що українці дивилися на YouTube у 2021 році - список

Перше місце у ТОПі займає відео-розслідування Олексія Навального "Палац для Путіна"

Поки українські блогери відмовляються вести шоу російською мовою на українських телеканалах, самі українці продовжують розвивати російський контент, що дуже засмучує.

У середу, 1 грудня, компанія Google представила рейтинг найпопулярніших відео 2021 року на відеохостингу YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

Зазначається, що серед цьогорічних авторських відео українські користувачі більше дивилися інтерв’ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент. А лідером за кількістю переглядів в Україні стало розслідування Олексія Навального "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара".

ТОП-10 найпопулярніших відео в Україні у 2021 році

  1. Дворец для Путина. История самой большой взятки
  2. Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
  3. Ивангай – где он пропадал / вДудь
  4. Папик — 1 серия — 2 сезон | Премьера сериала 2021
  5. ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !
  6. Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021
  7. MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
  8. ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал
  9. Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]
  10. ШОУ "МАСКА" | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1

Серед музичних відео більше переглядів в Україні 2021 року зібрав кліп на пісню "Родной" від LOBODA. Серед найпопулярніших відео року: хіт від румунської співачки Minelli "Rampampam", нові пісні від Насті Каменських та Тіни Кароль, дует Макса Барських, який нещодавно потрапив у скандал, та російської співачки Zivert, а також трек від Wellboy "Гуси".

ТОП-10 музичних відео 2021 року в Україні

  1. LOBODA — Родной (Премьера клипа, 2021) 
  2. Султан Лагучев — Горький вкус | Премьера клипа 2021
  3. Minelli — Rampampam | Official Video
  4. MORGENSHTERN — ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]
  5. NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — КРАСНОЕ ВИНО
  6. Тина Кароль — Скандал (Премьера 2021)
  7. Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА
  8. Artik & Asti — Истеричка (Official Video)
  9. Супер Жорик — Чао! Чао! Премьера клипа 2021
  10. Wellboy — Гуси

Нагадаємо, що у 2021 році рейтинг Kantar CMeter склав список улюблених інтернет-ресурсів українців цього літа. Російський "Вконтакте" увійшов до 20 найбільш відвідуваних сайтів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні в РФ вимагали повернути видалені російські канали на YouTube, інакше відеохостинг буде заблокований для російських громадян.

Теги:
#Google #YouTube #Відео #Олексій Навальний
Володимир Зеленський
Політика
Щохвилинне "вперше" та оплески кожні 30 секунд: чим запам’ятається виступ Зеленського у Раді
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Щохвилинне "вперше" та оплески кожні 30 секунд: чим запам’ятається виступ Зеленського у Раді
Дата публікації
Категорія
Українцям обмежили максимальну пенсію 19 340 гривнями
В Україні з 1 грудня – нові пенсії: кому і скільки платитимуть
Дата публікації
Категорія
В аварії вантажівка практично не постраждала
Двоє загинули, троє у лікарні: вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом на Вінниччині (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Зеленський у Раді заявив, що в України дуже потужна армія
"Якщо ми хочемо повернути Донбас – давайте!" Зеленський хоче вести прямі переговори з Росією (відео)
Дата публікації
Категорія
Витік хлору у Одесі
Концентрація перевищує норму у 89 разів: на підприємстві в Одесі стався витік хлору (фото, відео)