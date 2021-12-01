Путін, Моргенштерн та Лобода: які YouTube-відео були найпопулярнішими в Україні у 2021 році

Перше місце у ТОПі займає відео-розслідування Олексія Навального "Палац для Путіна"

Поки українські блогери відмовляються вести шоу російською мовою на українських телеканалах, самі українці продовжують розвивати російський контент, що дуже засмучує.

У середу, 1 грудня, компанія Google представила рейтинг найпопулярніших відео 2021 року на відеохостингу YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

Зазначається, що серед цьогорічних авторських відео українські користувачі більше дивилися інтерв’ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент. А лідером за кількістю переглядів в Україні стало розслідування Олексія Навального "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара".

ТОП-10 найпопулярніших відео в Україні у 2021 році

Серед музичних відео більше переглядів в Україні 2021 року зібрав кліп на пісню "Родной" від LOBODA. Серед найпопулярніших відео року: хіт від румунської співачки Minelli "Rampampam", нові пісні від Насті Каменських та Тіни Кароль, дует Макса Барських, який нещодавно потрапив у скандал, та російської співачки Zivert, а також трек від Wellboy "Гуси".

ТОП-10 музичних відео 2021 року в Україні

Нагадаємо, що у 2021 році рейтинг Kantar CMeter склав список улюблених інтернет-ресурсів українців цього літа. Російський "Вконтакте" увійшов до 20 найбільш відвідуваних сайтів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні в РФ вимагали повернути видалені російські канали на YouTube, інакше відеохостинг буде заблокований для російських громадян.