Наталья Могилевская наделала шума в сети снимком с едва прикрытой грудью (фото)

46-летняя народная артистка Украины разделила своих фанов

Украинская певица, актриса и телеведущая Наталья Могилевская, которая ранее оконфузилась за фото со своей коллегой Ириной Билык, попала под критику своих подписчиков.

Недавно народная артистка Украины разместила на своей странице в Инстаграме снимок, на котором позирует в стильном деловом костюме черного цвета и с бокалом белого вина в руках. "Изюминкой" образа стало отсутствия бюстгальтера или какой-нибудь другой вещи, которая бы прикрывала грудь Могилевской.

На фото 46-летняя исполнительница выглядит очень сексуально.

В комментариях подписчики Натальи разделились на два лагеря. Одни посчитали такой аутфит довольно шикарным, другие же посоветовали певице прикрыть оголенный участки.

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Напомним, что недавно Наталья Могилевская стала темой для обсуждения на шоу для YouTube-канала украинской телеведущей Маши Ефросининой и певицы Оли Поляковой. Последняя назвала Могилевскую "с*чкой" за то, что ее коллега якобы "клеилась" к ее мужу, бизнесмену Вадиму Полякову.