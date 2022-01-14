Укр

Наталья Могилевская наделала шума в сети снимком с едва прикрытой грудью (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Певица выложила откровенное фото Новость обновлена 14 января 2022, 09:44
Певица выложила откровенное фото

46-летняя народная артистка Украины разделила своих фанов

Украинская певица, актриса и телеведущая Наталья Могилевская, которая ранее оконфузилась за фото со своей коллегой Ириной Билык, попала под критику своих подписчиков.

Недавно народная артистка Украины разместила на своей странице в Инстаграме снимок, на котором позирует в стильном деловом костюме черного цвета и с бокалом белого вина в руках. "Изюминкой" образа стало отсутствия бюстгальтера или какой-нибудь другой вещи, которая бы прикрывала грудь Могилевской.

На фото 46-летняя исполнительница выглядит очень сексуально.

В комментариях подписчики Натальи разделились на два лагеря. Одни посчитали такой аутфит довольно шикарным, другие же посоветовали певице прикрыть оголенный участки.

Напомним, что недавно Наталья Могилевская стала темой для обсуждения на шоу для YouTube-канала украинской телеведущей Маши Ефросининой и певицы Оли Поляковой. Последняя назвала Могилевскую "с*чкой" за то, что ее коллега якобы "клеилась" к ее мужу, бизнесмену Вадиму Полякову.

Теги:
#Наталья Могилевская
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