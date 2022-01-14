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Наталія Могилевська наробила шуму в мережі знімком із ледь прикритими грудьми (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Співачка виклала відверте фото Новина оновлена 14 січня 2022, 09:44
Співачка виклала відверте фото

46-річна народна артистка України розділила своїх фанів

Українська співачка, актриса та телеведуча Наталія Могилевська, яка раніше осоромилася за фото зі своєю колегою Іриною Білик, потрапила під критику своїх підписників.

Нещодавно народна артистка України розмістила на своїй сторінці в Інстаграмі знімок, на якому позує у стильному діловому костюмі чорного кольору та з келихом білого вина у руках. "Родзинкою" образу стала відсутність бюстгальтера або якоїсь іншої речі, яка б прикривала груди Могилевської.

На фото 46-річна виконавиця виглядає дуже сексуально.

У коментарях підписники Наталії розділилися на два табори. Одні вважають такий аутфіт досить шикарним, інші ж порадили співачці прикрити оголену ділянку.

Нагадаємо, що нещодавно Наталія Могилевська стала темою для обговорення на шоу для YouTube-каналу української телеведучої Маші Єфросініної та співачки Олі Полякової. Остання назвала Могилевську "с*чкою" за те, що її колега нібито "клеїлася" до її чоловіка, бізнесмена Вадима Полякова.

Теги:
#Наталя Могилевська
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