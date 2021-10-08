"Могилевська — с*чка": Оля Полякова розповіла, як приревнувала свого чоловіка до колеги

Зараз співачки перебувають у нормальних відносинах і спілкуються без найменшої образи чи претензій.

Українська співачка Оля Полякова разом з телеведучою Машею Єфросиніною запустили шоу "Дорослі дівчатка". У своєму шоу вони обговорюють важливі теми і питання, які хвилюють кожну дівчинку. 8 жовтня вийшов третій випуск їх проєкту, в якому знаменитості обговорили тему "Чи можлива дружба між чоловіком і жінкою?".

Новий випуск "Дорослих дівчаток" вийшов на ютуб-каналі Маші Єфросиніної.

Обговорюючи одне з питань, а саме, чи помічають артистки захоплені погляди в бік їхніх чоловіків, Полякова згадала історію, коли її колега по цеху, народна артистка України, співачка Наталя Могилевська "клеїлася" до її чоловіка, бізнесмена Вадима Полякова. Артистка розповіла, що Могилевська відкрито фліртувала з чоловіком в її присутності, а після "продовжила" на дні народження у Пермана, але Олі вже там не було.

"Могилевська — с*чка. Мого чоловіка клеїла прям в мене на очах" — зізналася суперблондинка.

Що відомо про дружину Олі Полякової:

Вадим Поляков — успішний бізнесмен. На відміну від своєї епатажної дружини, він досить спокійна і не скандальна людина. Пара познайомилася на дні народження Вадима: Оля виступала на святі. Полякови відзначають, що це було кохання з першого погляду.

Вадим старше Олі на 15 років, і нижче на 4 см., Але це не заважає їм будувати щасливе сімейне життя.

Пара разом з 2004 року. У шлюбі у них народилося дві дочки — Марія і Аліса.

Нагадаємо, що у другому випуску шоу "Дорослі дівчинки" Полякова розповіла, як виховує свою старшу дочку Машу, а Маша Єфросиніна розкрила причину того, чому не публікує фото зі своєю старшою дочкою Наною.