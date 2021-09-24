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Оля Полякова зізналася, що стежить за дочкою і не дає їй грошей

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Оля Полякова Новина оновлена 24 вересня 2021, 13:38
Оля Полякова

Полякова заявила, що не дає грошей своїм дочкам.

Українська співачка Оля Полякова 24 вересня в ефірі другого випуску шоу Маші Єфросиніної "Дорослі дівчата" розповіла про виховання старшої дочки Маші.

Випуск вже доступний на YouTube.

За словами Полякової, вона хоч і дозволила 16-річній дочці Маші жити окремо, але виховує її досить строго. Так, у співачки на телефоні встановлена спеціальна програма стеження, яка дозволяє їй знати, де знаходиться її дочка в певний момент часу.

"У мене є програма, за якою я завжди знаю, де вона знаходиться. Це не стеження, я повинна знати. Я їй кажу: "Уяви, що з тобою щось трапиться, я ж повинна знати", — зазначила співачка.

При цьому, за її словами, вона строго обмежує дочку в фінансах і не збирається купувати їй квартиру або машину.

"Я їй кажу, хочеш гуляти рік-два-три між освітами — будь-ласка, але я це оплачувати не буду. Я тобі квартиру не куплю, машину не куплю. Це будуть твої проблеми. Я оплачу тобі навчання, але ти повинна туди вступити. Я не даю своїм дітям грошей взагалі. Іноді Маша може попросити 200-300 гривень на таксі, і я дам", — говорить Полякова.

Відзначимо, що 16-річна Маша Полякова веде популярний блог в Інстаграм і навіть отримує гроші за рекламу. Крім того, дівчинка пробує записувати пісні в стилі реп.

Раніше Оля Полякова відреагувала на знімки своєї 16-річної дочки з бойфрендом. Співачка заявила, що прекрасно до нього ставиться.

Теги:
#Маша Єфросиніна #Оля Полякова #Маша Полякова
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