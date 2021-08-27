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"Відразу на 15 років молодше": Оля Полякова несподівано змінила імідж (фото)

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"Відразу на 15 років молодше": Оля Полякова несподівано змінила імідж (фото) Новина оновлена 27 серпня 2021, 15:39
Оля Полякова

Оля Полякова не перестає експериментувати з іміджем.

Популярна співачка, "Королева ночі" українського шоу-бізнесу Оля Полякова, яка раніше вразила схожістю зі старшою дочкою Марією, не перестає дивувати своїх шанувальників зміною своїх образів.

На своїй сторінці в Інстаграм Полякова опублікувала новий знімок, на якому постала новим кольором волосся. Суперблондинка перефарбувалася в рожевий колір.

"Влітаємо в # маска! Ви готові до нових образів?" — підписала фото Полякова, тим самим повідомивши своїм передплатникам про старт зйомок шоу "Маска".

У коментарях підписники відзначили, що така зміна іміджу дуже до лиця артистці.

Раніше, "Телеграф" писав, що Оля Полякова висловилася в сторону російського співака Валерія Меладзе, який в одному з інтерв’ю назвав українську артистку "фріком".

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