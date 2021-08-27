Укр

"Сразу на 15 лет моложе": Оля Полякова неожиданно сменила имидж (фото)

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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"Сразу на 15 лет моложе": Оля Полякова неожиданно сменила имидж (фото) Новость обновлена 27 августа 2021, 15:39
Оля Полякова

Оля Полякова не перестает экспериментировать с имиджем.

Популярная певица, "Королева ночи" украинского шоу-бизнеса Оля Полякова, которая ранее поразила сходством со старшей дочерью Марией, не перестает удивлять своих поклонников сменой своих образов.

На своей странице в Инстаграм Полякова опубликовала новый снимок, на котором предстала новым цветом волос. Суперблондинка перекрасилась в розовый цвет.

"Влетаем в #маска! Вы готовы к новым образам?" — подписала фото Полякова, тем самым сообщив своим подписчикам о старте съемок шоу "Маска".

В комментариях подписчики отметили, что такая смена имиджа очень к лицу артистке.

Ранее, "Телеграф" писал, что Оля Полякова высказалась в сторону российского певца Валерия Меладзе, который в одном из интервью назвал украинскую артистку "фриком".

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