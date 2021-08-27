"Сразу на 15 лет моложе": Оля Полякова неожиданно сменила имидж (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 39
Оля Полякова не перестает экспериментировать с имиджем.
Популярная певица, "Королева ночи" украинского шоу-бизнеса Оля Полякова, которая ранее поразила сходством со старшей дочерью Марией, не перестает удивлять своих поклонников сменой своих образов.
На своей странице в Инстаграм Полякова опубликовала новый снимок, на котором предстала новым цветом волос. Суперблондинка перекрасилась в розовый цвет.
"Влетаем в #маска! Вы готовы к новым образам?" — подписала фото Полякова, тем самым сообщив своим подписчикам о старте съемок шоу "Маска".
В комментариях подписчики отметили, что такая смена имиджа очень к лицу артистке.
Ранее, "Телеграф" писал, что Оля Полякова высказалась в сторону российского певца Валерия Меладзе, который в одном из интервью назвал украинскую артистку "фриком".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-