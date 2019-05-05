Маша Полякова выставила снимки с первым бойфрендом: реакция звездной мамы

Новости шоу бизнеса: Певица Оля Полякова любит поражать своих поклонников неожиданными выходками или откровенными снимками. Но ее дочь Маша, когда-то сможет превзойти звездную маму.

Как и Оля Полякова, дочь активно ведет свой блог в Instagram. Там девочка делится с подписчиками своими размышлениями, успехами и первыми шагами в мире шоу-бизнеса.

Но на днях опубликованные кадры вызвали большой резонанс среди подписчиков Маши Поляковой. 14-летняя девушка показала всем своего бойфренда и добавила, что его зовут Максим.

"Твой человек – это тот, для кого ты на первом месте семь дней в неделю, а не только тогда, когда позволяет время и обстоятельства", – с философской ноткой подписала снимок Маша Полякова.

В одном из недавних интервью Оля Полякова признавалась, что ее 14-летняя дочь очень похожа на нее, а о будущих отношениях говорить еще рано, потому что она еще школьница. Поэтому опубликованные фото вызвали большой интерес у общественности, а Оля Полякову засыпали вопросами о дочке. Поэтому комментарий артистки последовал незамедлительно.

"Думаю, что им обоим нравится думать, что они пара. Думаю, пока они просто друзья, но отношусь прекрасно, он хороший мальчик", – написала Оля Полякова в сети.