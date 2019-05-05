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Маша Полякова выставила снимки с первым бойфрендом: реакция звездной мамы

Маша Полякова выставила снимки с первым бойфрендом: реакция звездной мамы
17:59 Вс, 5 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Оля Полякова любит поражать своих поклонников неожиданными выходками или откровенными снимками. Но ее дочь Маша, когда-то сможет превзойти звездную маму.

Как и Оля Полякова, дочь активно ведет свой блог в Instagram. Там девочка делится с подписчиками своими размышлениями, успехами и первыми шагами в мире шоу-бизнеса.

Но на днях опубликованные кадры вызвали большой резонанс среди подписчиков Маши Поляковой. 14-летняя девушка показала всем своего бойфренда и добавила, что его зовут Максим.

"Твой человек – это тот, для кого ты на первом месте семь дней в неделю, а не только тогда, когда позволяет время и обстоятельства", – с философской ноткой подписала снимок Маша Полякова.

В одном из недавних интервью Оля Полякова признавалась, что ее 14-летняя дочь очень похожа на нее, а о будущих отношениях говорить еще рано, потому что она еще школьница. Поэтому опубликованные фото вызвали большой интерес у общественности, а Оля Полякову засыпали вопросами о дочке. Поэтому комментарий артистки последовал незамедлительно.

 

У талантливой мамы и дети талантливые: дочь Оли Поляковой удивила своим талантом

"Думаю, что им обоим нравится думать, что они пара. Думаю, пока они просто друзья, но отношусь прекрасно, он хороший мальчик", – написала Оля Полякова в сети.

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Instagram, Бойфренд, Оля Полякова, Дочь Оли Поляковой, Маша Полякова.
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