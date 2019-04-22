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У талантливой мамы и дети талантливые: дочь Оли Поляковой удивила своим талантом

У талантливой мамы и дети талантливые: дочь Оли Поляковой удивила своим талантом
20:46 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Маша Полякова, дочь украинской певицы Оли Поляковой, не только блогер, но и музыкант.

Популярная украинская певица Оля Полякова мама двоих дочерей Маши и Алисы. Первая — абсолютная копия своей звездной мамы, а вторая малышка больше похожа на своего папу. Маша в своих неполных 14 уже самостоятельно зарабатывает себе на одежду, успешно монетизировав свой микроблог в Instagram. Девочка продает рекламу и уже является лидером мысли для многих молодых пользователей.

Сегодня, 22 апреля, Оля Полякова опубликовала в своем Instagram видеозапись, на которой запечатлены обе дочери певицы и ее крестница. На видео Маша играет на фортепиано, а две других девочки танцуют. Подписчики артистки отметили, что у Маши очень хорошо получается играть на фортепиано.

 
 
 
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Мои девахи! @mashapolyakova @alice.polyakova @liza_sad_unicorn моя крестница

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

"Мои девахи! Маша, Алиса, а Лиза моя крестница", — подписала видео Полякова.

Вся в маму: дочь Оли Поляковой восхитила вокальными данными

Подписчики оставили множество хвалебных комментариев: "Маша очень красиво играет!", "Моя любимая мелодия! Так красиво играет Маша!!! Молодец", "Дівчинка що грає, ваша копія", "Маша очень красиво играет", "У талантливой мамы и дети талантливые", "Олечка, я Вами восхищаюсь. И девчонки у Вас замечательные", "Только что играла эту мелодию! Мое самое любимое произведение".

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Instagram, Полякова, Оля Полякова, Дочь Оли Поляковой, Маша Полякова.
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