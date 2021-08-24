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"Як дві сестрички": Оля Полякова вразила схожістю зі старшою дочкою

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"Як дві сестрички": Оля Полякова вразила схожістю зі старшою дочкою Новина оновлена 24 серпня 2021, 08:56
Оля і Маша Полякови

Шанувальники Олі Полякової відзначають, що співачка виглядає молодше своєї старшої дочки.

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка раніше заступилася за свою старшу дочку, не тільки успішна співачка, але дуже турботлива і любляча мати. Артистка часто ділиться зі своїми шанувальниками знімками і розповідями про своїх дочок.

Однак частіше все ж на сторінці Олі в Інстаграмі "світиться" старша дочка — 16-річна Марія. А ось 9-річна Аліса не особливо "публічна людина".

23 серпня о Маріїнському парку пройшла церемонія нагородження "Національна легенда України" та святковий концерт, в якому взяла участь і Оля Полякова. На своїй сторінці в соцмережі виконавиця поділилася знімками з виступу, на який її прийшла підтримати дочка Марія.

Спільне фото з дочкою, як в часто буває, викликало бурхливе обговорення в мережі, тільки на цей раз користувачі відзначили не тільки неймовірну схожість матері та дочки, а той факт, що Ольга і Маша виглядають як ровесниці.

Раніше, "Телеграф" писав, що Оля Полякова висловилася в сторону російського співака Валерія Меладзе, який в одному з інтерв’ю назвав українську артистку "фріком".

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