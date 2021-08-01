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"Смотрелась очень сексуально": Полякова прокомментировала фото своей 16-летней дочери с оружием (фото)

"Смотрелась очень сексуально": Полякова прокомментировала фото своей 16-летней дочери с оружием (фото)
13:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram Оли Поляковой

Украинская эстрадная певица Оля Полякова каждый раз попадает под волну критики своих подписчиков, когда выкладывает в сети новые фото с собой и членами своей семьи. Недавно 37-летнюю "королеву ночи" обвинили в неудачной пластике груди.

В новом выпуске популярной программы "Світське життя" с телеведущей Екатериной Осадчей, сейчас отдыхающей на курорте в пылающей Турции, Полякова прокомментировала кадр с 16-летней дочерью Марией.

На фото с подписью "Хозяйка картеля", которое было опубликовано в Инстаграме звезды 29 июня, девушка позирует с бутафорским автоматом. Добавим, что тогда певица организовала вечеринку в кубинском стиле в честь дня рождения своего мужа Вадима Полякова.

Многим образ Марии не понравился.

"Это шутка. И не нужно искать черного кота в темной комнате. Это Куба, нарковечеринки, все это было в истории Кубы, поэтому она была одета как кубинская девушка. У нас было много бутафорских украшений для этой вечеринки. Она взяла эту винтовку в руки и смотрелась очень сексуально, несмотря на то, что ей всего 16.  А что, и девочки в 16 могут быть сексуальными, и за 30 с большим хвостиком тоже могут быть очень сексуальными", - сказала Оля Полякова.

Маша Полякова с автоматом

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Напомним, что это не единственный скандал, связанный с Маше Поляковой. На днях девушка со своей панк-группой "Швы" получила много хейта, когда исполнила собственную песню с матерными словами.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Оружие, Оля Полякова, Мария Полякова.
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