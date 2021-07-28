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Олю Полякову раскритиковали за откровенное фото в купальнике: "Грудь делал рукожопый хирург"

Олю Полякову раскритиковали за откровенное фото в купальнике: "Грудь делал рукожопый хирург"
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная украинская певица Оля Полякова в отношении своих детей настоящая львица. Она всячески их поддерживает и защищает от хейтеров в сети, как это сделала после критики первого сольного концерта ее 16-летней дочери Марии. 

На своей странице в Инстаграм артистка продолжила эту тему и посвятила своей дочери еще один пост. В нем Полякова отметила, что гордится своим ребенком за то, что Маша не боится пробовать что-то в своей жизни, бунтовать, спорить и ошибаться. 

А вот сопроводить свою публикацию артистка решила своим откровенным фото в купальнике. Певица позирует в бикини, которое отлично подчеркнуло ее фигуру, на фоне моря и смотрит вдаль.  

 
 
 
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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

И именно этот снимок и стал поводом для критики Поляковой среди ее подписчиков. Многие пользователи сети отметили, что грудь артистки выглядит очень ненатурально, и, более того, если была пластика, то очень неудачная.

Ранее, "Телеграф" писал, что с подобной "проблемой" столкнулась и певица Ани Лорак. Артистку также раскритиковали за возможную пластику груди и излишний фотошоп.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 591

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Критика, Певица, Оля Полякова, Маша Полякова.
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