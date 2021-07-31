Беременная Катя Осадчая показала, как в Турции тушат пожары с помощью морской воды (видео)

Масштабные лесные пожары в Турции не прекращаются и охватывают курортные места один за другим.

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая находится в положении, сейчас с семьей, сыном и мужем Юрием Горбуновым, отдыхает в местном отеле Антальи Kaya Palazzo Golf Resort. Этот роскошный курорт, где "все включено", расположен на берегу Средиземного моря в 2 км.

Ведущая выложила в сториз Инстаграма видео, на котором запечатлено, как самолет набирает воду из моря для тушения пожаров.

С бушующими стихиями телеведущая знакома как никто другой. В июне Осадчая и Горбунов попали под ливень во Львове, успев приземлится до этого в местном аэропорту.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ведущая передачи "Світське життя" Екатерина Осадчая показала округлившийся животик на фоне моря и яхт.