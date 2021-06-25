"Львов встречает грозой": Осадчая и Горбунов попали в непогоду в самолете (видео)

В пятницу, 25 июня, погода удивила львовян своей переменчивостью. Еще с утра в городе присутствовало солнце и высокая температура, а после обеда внезапно накатил ураган с ливнем.

Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая успели вовремя приземлиться в местном аэропорту до начала бури, но застряли в самолете.

"Вот она, стихия!! И ничего не поделаешь!! Львовское лето рулит! Самолетом реально качает! И все это началось через минуту после нашей посадки, которая была тоже не простой! Самолетом бросало как бабочкой!! Пилоту-браво!", - сообщил Горбунов в Инстаграме.

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Напомним, что только в четверг, 24 июня, во Львове было зафиксировано 32,4ºС тепла, что является рекордом за все 75 лет метеорических наблюдений.