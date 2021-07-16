Катя Осадчая на фоне моря показала заметно округлившийся животик (фото)

В начале мая стало известно, что в семье телеведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей будет пополнения - ведущая передачи "Світське життя" станет мамой в третий раз.

В пятницу, 16 июля 37-летняя звезда поделилась фото, на котором запечатлена в закрытом синем купальнике на фоне моря.

"Нужно море и облака, срочно. иначе солнце и асфальт превратят нас в сухари", - пошутила телеведущая.

Всего за час с момента публикации фото Осадчей собрало около 50 тысяч лайков.

Добавим, что многие пользовательницы соцсети отметили, что судя по форме животика, у украинской телеведущей на этот раз родится девочка.

Напомним, что Екатерина Осадчая с 2017 года замужем за телеведущим и актером Юрием Горбуновым. Супруги воспитывают общего сына Ивана (2017). Супруги тщательно скрывают лицо мальчика.

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Ранее "Телеграф" писал, что старший сын Екатерина Осадчей, Илья, в июне стал выпускником частной школы в Киеве. Телеведущая похвасталась достижением своего первенца и впервые за долгое время показала его лицо.