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Катя Осадчая на фоне моря показала заметно округлившийся животик (фото)

Катя Осадчая на фоне моря показала заметно округлившийся животик (фото)
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram Katya Osadcha

В начале мая стало известно, что в семье телеведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей будет пополнения - ведущая передачи "Світське життя" станет мамой в третий раз.

В пятницу, 16 июля 37-летняя звезда поделилась фото, на котором запечатлена в закрытом синем купальнике на фоне моря.

"Нужно море и облака, срочно. иначе солнце и асфальт превратят нас в сухари", - пошутила телеведущая.

Всего за час с момента публикации фото Осадчей собрало около 50 тысяч лайков.

Катя Осадчая беременна

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Добавим, что многие пользовательницы соцсети отметили, что судя по форме животика, у украинской телеведущей на этот раз родится девочка.

Напомним, что Екатерина Осадчая с 2017 года замужем за телеведущим и актером Юрием Горбуновым. Супруги воспитывают общего сына Ивана (2017). Супруги тщательно скрывают лицо мальчика.

 
 
 
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A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Ранее "Телеграф" писал, что старший сын Екатерина Осадчей, Илья, в июне стал выпускником частной школы в Киеве. Телеведущая похвасталась достижением своего первенца и впервые за долгое время показала его лицо.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Беременность, Екатерина Осадчая.
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