Маша Єфросиніна зізналася, чому не показує свою старшу дочку

Телеведуча зазначила, що це було рішення її дочки.

Відома телеведуча Маша Єфросиніна — мама двох дітей: 17-річної Нани і 7-річного Сашка. Однак якщо маленький син теледіви частенько з’являється на її сторінках у соцмережах, то про старшу дочку "ні слуху".

У новому випуску проєкту Маші Єфросиніної та Олі Полякової "Взрослые девочки", який вони запустили на YouTube, телеведуча розкрила причину того, чому не публікує фото зі своєю дочкою.

Виявляється все досить просто — ще в 12-річному віці Нана заявила, що не хоче бути публічною особою, і попросила зоряну маму не публікувати її фото у себе на сторінці в соцмережі. Варто відзначити, що дівчина навіть закрила свій особистий акаунт в Інстаграм, куди в принципі нічого не публікує, судячи з 1 публікації.

Також, в цьому випуску українська співачка Оля Полякова розповіла, що строго обмежує свою старшу дочку Марію в фінансах і навіть стежить за нею.