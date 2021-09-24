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Маша Єфросиніна зізналася, чому не показує свою старшу дочку

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Маша Єфросиніна з дочкою Наною Новина оновлена 24 вересня 2021, 17:41
Маша Єфросиніна з дочкою Наною

Телеведуча зазначила, що це було рішення її дочки.

Відома телеведуча Маша Єфросиніна — мама двох дітей: 17-річної Нани і 7-річного Сашка. Однак якщо маленький син теледіви частенько з’являється на її сторінках у соцмережах, то про старшу дочку "ні слуху".

У новому випуску проєкту Маші Єфросиніної та Олі Полякової "Взрослые девочки", який вони запустили на YouTube, телеведуча розкрила причину того, чому не публікує фото зі своєю дочкою.

Виявляється все досить просто — ще в 12-річному віці Нана заявила, що не хоче бути публічною особою, і попросила зоряну маму не публікувати її фото у себе на сторінці в соцмережі. Варто відзначити, що дівчина навіть закрила свій особистий акаунт в Інстаграм, куди в принципі нічого не публікує, судячи з 1 публікації.

Також, в цьому випуску українська співачка Оля Полякова розповіла, що строго обмежує свою старшу дочку Марію в фінансах і навіть стежить за нею.

Теги:
#Маша Єфросиніна #Оля Полякова #Дочка Маші Єфросиніної
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