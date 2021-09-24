Маша Ефросинина призналась, почему не показывает свою старшую дочь

Телеведущая отметила, что это было решение ее дочери.

Известная телеведущая Маша Ефросинина — мама двоих детей: 17-летней Наны и 7-летнего Саши. Однако если маленький сын теледивы частенько появляется на ее страницах в соцсетях, то о старшей дочери "ни слуха".

В новом выпуске проекта Маши Ефросининой и Оли Поляковой "Взрослые девочки", который они запустили на YouTube, телеведущая раскрыла причину того, почему не публикует фото со своей дочерью.

Оказывается все достаточно просто — еще в 12-летнем возрасте Нана заявила, что не хочет быть публичной особой, и попросила звездную маму не публиковать ее фото у себя на странице в соцсети. Стоит отметить, что девушка даже закрыла свой личный аккаунт в Инстаграм, куда в принципе ничего не публикует, судя по 1 публикации.

Также, в этом выпуске украинская певица Оля Полякова рассказала, что строго ограничивает свою старшую дочь Марию в финансах и даже следит за нее.