Укр

Маша Ефросинина призналась, почему не показывает свою старшую дочь

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
70
Маша Ефросинина с дочерью Наной Новость обновлена 24 сентября 2021, 17:41
Маша Ефросинина с дочерью Наной

Телеведущая отметила, что это было решение ее дочери.

Известная телеведущая Маша Ефросинина — мама двоих детей: 17-летней Наны и 7-летнего Саши. Однако если маленький сын теледивы частенько появляется на ее страницах в соцсетях, то о старшей дочери "ни слуха".

В новом выпуске проекта Маши Ефросининой и Оли Поляковой "Взрослые девочки", который они запустили на YouTube, телеведущая раскрыла причину того, почему не публикует фото со своей дочерью.

Оказывается все достаточно просто — еще в 12-летнем возрасте Нана заявила, что не хочет быть публичной особой, и попросила звездную маму не публиковать ее фото у себя на странице в соцсети. Стоит отметить, что девушка даже закрыла свой личный аккаунт в Инстаграм, куда в принципе ничего не публикует, судя по 1 публикации.

Также, в этом выпуске украинская певица Оля Полякова рассказала, что строго ограничивает свою старшую дочь Марию в финансах и даже следит за нее.

Теги:
#Маша Ефросинина #Оля Полякова #Дочь Маши Ефросининой
Украина рискует потерять национальное судостроение
Блоги/мнения
Морской бой с Россией: что нужно делать Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина рискует потерять национальное судостроение
Морской бой с Россией: что нужно делать Украине
Дата публикации
Категория
Шмыгаль говорил о важном в полупустом зале ВРУ
Нардепы проигнорировали Шмыгаля: эксклюзивный фоторепортаж
Дата публикации
Категория
С 1 октября украинцев ждет новый тариф на электроэнергию
С 1 октября за электричество будем платить по новым ценам
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
К какой погоде готовиться в октябре? Ответ синоптика Укргидрометцентра
Дата публикации
Категория
Турагентство предлагало липовые медицинские справки
Волшебные справочки: как и за сколько в Украине подделывают ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации