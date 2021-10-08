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"Могилевская - с*чка": Оля Полякова рассказала, как приревновала своего мужа к коллеге

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Оля Полякова рассказала историю "конфликта" с Могилевской Новость обновлена 08 октября 2021, 16:43
Оля Полякова рассказала историю "конфликта" с Могилевской

Сейчас певицы находятся в нормальных отношениях и общаются без малейшей обиды или претензий.

Украинская певица Оля Полякова вместе с телеведущей Машей Ефросининой запустили шоу "Взрослые девочки". В своем шоу они обсуждают важные темы и вопросы, которые волнуют каждую девочку. 8 октября вышел третий выпуск их проекта, в котором знаменитости обсудили тему "Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?".

Новый выпуск "Взрослых девочек" вышел на ютуб-канале Маши Ефросининой.

Обсуждая один из вопросов, а именно замечают ли артистки восхищенные взгляды в сторону их мужей, Полякова вспомнила историю, когда ее коллега по цеху, народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская "клеилась" к ее мужу, бизнесмену Вадиму Полякову. Артистка рассказала, что Могилевская открыто флиртовала с ее супругом при ней, а после "продолжила" на дне рождения у Пермана, но Оли уже там не было.

"Могилевская — с*чка. Моего мужа клеила прям у меня на глазах" — призналась суперблондинка.

Что известно о супруге Оли Поляковой:

Вадим Поляков — успешный бизнесмен. В отличие от своей эпатажной жены, он достаточно спокойный и не скандальный человек. Пара познакомилась на дне рождения Вадима: Оля выступала на празднике. Поляковы отмечают, что это была любовь с первого взгляда.

Вадим старше Оли на 15 лет, и ниже на 4 см., но это не мешает им строить счастливую семейную жизнь.

Пара вместе с 2004 года. В браке у них родилось две дочери — Мария и Алиса.

Напомним, что во втором выпуске шоу "Взрослые девочки" Полякова рассказала, как воспитывает свою старшую дочь Машу, а Маша Ефросинина раскрыла причину того, почему не публикует фото со своей старшей дочерью Наной.

Теги:
#Наталья Могилевская #Маша Ефросинина #Оля Полякова
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