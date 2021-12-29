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"Як Майкл Джексон": "перекроєна" Білик жахнула обличчям на фото з Могилевської

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Ірину Білик розкритикували за невдалу пластику Новина оновлена 29 грудня 2021, 11:29
Ірину Білик розкритикували за невдалу пластику

Користувачі мережі вирішили, що співачка перестаралася з пластичними операціями

Спільна фотографія двох відомих українських співачок – Наталії Могилевської та Ірини Білик – стала предметом бурхливих обговорень у мережі. Все тому, що обличчя 51-річної Білик виглядало зовсім неприродно через пластику.

Знімок опублікувала Наталія Могилевська на своїй сторінці у Instagram. Вона написала, що любить Білик і назвала її своєю подругою.

"Іра, була рада зустрічі! З прийдешнім! Люблю тебе, моя подруго. Ми з тобою Зіта та Гіта", — підписала знімок Могилевська.

Ірину Білик розкритикували за пластичні операції — як виглядає співачка зараз

У коментарях до фото спалахнула справжня дискусія, а викликав її зовнішній вигляд Ірини Білик. Коментатори не змогли пройти повз тему старіння. І коли Могилевська отримала величезну кількість компліментів і захоплених відгуків, Білик дісталася критика за пластичні операції. Заради справедливості варто відзначити, що інша частина користувачів засипала зірок компліментами.

Ось що писали користувачі:

  • "Білик уже не впізнати... дивився і не розумів чи Федишин підсадили, чи Повалій повернули".
  • "Так, Наталя не змінюється і це радує! А Ірина вже як Майкл Джексон, навіщо все це…".
  • "Де ж ваше обличчя, Ірино? Що ж ви робите? Ви ж одна була така! Обличчя немає! Заморожене".

Нагадаємо, що, за словами самої Ірини Білик, до першої пластичної операції її підштовхнув Леонід Кучма, коли запитав про її сумний погляд. Крім навислого віка співачка також виправляла ніс, робила підтяжку обличчя та шиї та дуже часто відвідує косметологів та візажистів.

Теги:
#Наталя Могилевська #Фото #Критика #Пластична операція #Ірина Білик
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