"Как Майкл Джексон": "перекроенная" Билык ужаснула лицом на фото с Могилевской

Пользователи сети посчитали, что певица перестаралась с пластическими операциями

Совместная фотография двух известных украинских певиц — Натальи Могилевской и Ирины Билык — стала предметом бурных обсуждений в сети. Все потому, что лицо 51-летней Билык выглядело совсем неестественно из-за пластики.

Снимок опубликовала Наталья Могилевская на своей странице в Instagram. Она написала, что обожает Билык и назвала ее своей подругой.

"Ира, была рада встрече! С Наступающим! Обожаю тебя, моя подруга. Мы с тобой Зита и Гита", — подписала снимок Могилевская.

Ирину Былик раскритиковали за пластичиские операции - как выглядит певица сейчас

В комментариях к фото разгорелась настоящая дискуссия, а вызвал ее внешний вид Ирины Билык. Комментаторы не смогли пройти мимо темы старения. И в то время, как Могилевская получила огромное количество комплиментов и восторженных отзывов, Билык досталась критика за пластические операции. Справедливости ради стоит отметить, что другая часть пользователей засыпала звезд комплиментами.

Вот что писали пользователи:

"Билык уже не узнать… смотрел и не понимал то ли Федишин подсадили, то ли Повалий вернули".

"Да, Наталья не меняется и это радует! А Ирина уже как Майкл Джексон, зачем все это…".

"Где же ваше лицо, Ирина? Что же вы делаете? Вы же одна была такая! Лица нет! Замороженное".

Напомним, что по словам самой Ирины Билык, к первой пластической операции ее подтолкнул Леонид Кучма, когда спросил о ее грустном взгляде. Кроме нависшего века певица также исправляла нос, делала подтяжку лица и шеи и очень часто посещает косметологов и визажистов.