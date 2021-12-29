"Как Майкл Джексон": "перекроенная" Билык ужаснула лицом на фото с Могилевской
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Пользователи сети посчитали, что певица перестаралась с пластическими операциями
Совместная фотография двух известных украинских певиц — Натальи Могилевской и Ирины Билык — стала предметом бурных обсуждений в сети. Все потому, что лицо 51-летней Билык выглядело совсем неестественно из-за пластики.
Снимок опубликовала Наталья Могилевская на своей странице в Instagram. Она написала, что обожает Билык и назвала ее своей подругой.
"Ира, была рада встрече! С Наступающим! Обожаю тебя, моя подруга. Мы с тобой Зита и Гита", — подписала снимок Могилевская.
В комментариях к фото разгорелась настоящая дискуссия, а вызвал ее внешний вид Ирины Билык. Комментаторы не смогли пройти мимо темы старения. И в то время, как Могилевская получила огромное количество комплиментов и восторженных отзывов, Билык досталась критика за пластические операции. Справедливости ради стоит отметить, что другая часть пользователей засыпала звезд комплиментами.
Вот что писали пользователи:
- "Билык уже не узнать… смотрел и не понимал то ли Федишин подсадили, то ли Повалий вернули".
- "Да, Наталья не меняется и это радует! А Ирина уже как Майкл Джексон, зачем все это…".
- "Где же ваше лицо, Ирина? Что же вы делаете? Вы же одна была такая! Лица нет! Замороженное".
Напомним, что по словам самой Ирины Билык, к первой пластической операции ее подтолкнул Леонид Кучма, когда спросил о ее грустном взгляде. Кроме нависшего века певица также исправляла нос, делала подтяжку лица и шеи и очень часто посещает косметологов и визажистов.
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