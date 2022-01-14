Анна Asti випустила свій перший сольний кліп після того, як пішла від Artikа (відео)

31-річна співачка "відродилася" у новому амплуа

Відома українська співачка, екс-солістка популярного гурту Artik & Asti Анна Дзюба, яка раніше анонсувала вихід своєї першої сольної пісні, а також кліпу на неї, нарешті представила свою роботу.

На YouTube-каналі ANNA ASTI у п’ятницю, 14 січня, відбулася прем’єра кліпу на пісню "Фенікс".

Сольну відеороботу Анна Дзюба присвятила своєму переродженню. У першій частині вона співає в образі всім відомої темноволосої солістки Artik & Asti, а потім як міфічний птах Фенікс "повстає з попелу" і стає оновленою зі світлим волоссям. Співачка кардинально змінила свій імідж, ставши білявкою.

"У це відео вкладено стільки віри, таланту та любові всіх людей, які працювали зі мною, тих, хто мене підтримав, коли я цього потребувала! У ньому стільки почуттів та переживань, що краще подивитися, ніж описати словами", — презентує свій кліп Anna Asti.

Шанувальники Анни не розчарувалися в сольній роботі своєї улюблениці, про що написали в коментарях під відео: "Мені дуже сподобалося, глибокий сенс! Я люблю пісні зі змістом. Заспівала з душею, Анечка удачі тобі в сольній кар'єрі!", "Дуже чекаю твоїх пісень. Тебе чекає великий успіх", "Браво! Лети наша пташка, у добрий шлях!".

Що відомо про розпад гурту Artik & Asti

Після 10-річної співпраці продюсер групи та її виконавець Артем Умріхін 2 листопада офіційно підтвердив, що Анна Дзюба йде з колективу. На роль нової Asti у соцмережах розглядали співачку Etolubov. Проте її участь у групі не підтвердилась.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на своєму першому виступі як сольна співачка Анна Дзюба спантеличила своїх фанів опухлим обличчям. Шанувальники виконавиці припустили, що їхня улюблениця просто "переборщила з філерами".