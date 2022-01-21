Artik официально представил новую Asti: ею стала украинская певица Севиль Велиева (фото, видео)

Севиль Велиева неоднократно участвовала в украинских музыкальных конкурсах.

Продюсер и основатель группы Artik & Asti Артем Умрихин наконец-то официально представил новую солистку. Ею стала украинская певица Севиль Велиева.

Об этом Артик сообщил в официальном аккаунте группы в Инстаграм.

"Друзья, наконец-то пришел момент, когда я с гордостью могу официально представить Вам новое лицо и голос группы Artik & Asti! Знакомьтесь, как многие из Вас уже догадывались — Севиль", — написал Умрихин.

Продюсер добавил, что очень боялся того, что после ухода Анны Дзюбы из группы она вообще перестанет существовать, ведь поиск новой артистки занимает много времени. Однако на глаза Умрихину попалось видео, на котором Севиль Велиева исполняла их песню чувства, и прослушав запись несколько раз, Артем понял, что девушка идеально подходит на роль новой солистки группы.

"Я пересматривал и переслушивал это видео сотни раз и все больше и больше всматривался в детали, вслушивался в голос и понимал, что она крутая. Сразу скажу, Севиль — это не Асти! Просто воспринимайте название группы Artik & Asti как название любой другой группы, такое же как и А-Студио, Время и Стекло, Виа Гра и тд, а Севиль это новая солистка группы", — отметил Умрихин.

По его словам, Севиль — полноценный профессиональный музыкант, вокалистка, которая всю жизнь поет, участвовала во многих конкурсах, вокальных шоу и давно доказала свой профессионализм.

"У нее свой индивидуальный тембр, свой собственный окрас и харизма в исполнении. Поэтому сравнивать даже не вижу смысла, хотя понимаю, что в любом случае найдутся такие люди. Нужно просто принять этот факт или не принять. Каждый волен делать свой выбор!", — заключил исполнитель.

Кто такая Севиль Велиева и чем она известна

Севиль Велиева – украинская певица из Симферополя, но родилась девушка в Узбекистане. В детстве она увлекалась легкой атлетикой, танцевала и училась играть на барабанах. девушка закончила Крымский инженерно-педагогический университет, участвовала в университетской команде КВН "Люди Т".

Севиль Велиева принимала участие в таких украинских музыкальных проектах, как "Суперзвезда", "Х-Фактор". Также участвовала в третьем сезоне российского проекта "Голос".

За страницей певицы в Инстаграме следят более 50 тысяч пользователей. Севиль выкладывает там фото и видео с выступлений и делится откровенными снимками.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-солистка Artik & Asti Анна Дзюба ушла из группы в конце 2021-го года. Недавно она выпустила свой первый сольный клип на песню "Феникс". В ролике певица "восстает из пепла" как мифическая птица. Также Анна раскрыла истинную причину своего ухода из группы.