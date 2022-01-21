Artik & Asti выпустили первую песню с новой солисткой: кто она (фото, видео)

Новой солисткой Artik & Asti стала Севиль Велиева.

Популярная украинская группа Artik & Asti, которую в конце 2021 года покинула солистка Анна Дзюба, выпустила первую песню в обновленном составе под названием "Гармония".

Пока что на YouTube доступно только лирик-видео со словами песни, а клипа, где можно было бы увидеть новую солистку еще нет. Однако есть тизер, на котором девушку можно разглядеть издалека. По прическе фанаты узнали певицу Севиль Велиеву.

О том что новой солисткой стала именно Велиева говорит и тот факт, что девушка разместила у себя в Инстаграм более двух десятков репостов с отметкой нового клипа. Во многих из них есть слова поздравления Севиль с выходом новой песни, с которыми она никак не спорит, а лишь добавляет благодарственные смайлики.

Девушка также опубликовала сторис с видео с вечеринки, на котором есть и Артик. На видео, где множество людей отмечают выход новой песни отмечены самого Артика, группы Artik & Asti и самой Севиль. Также на страницу Севиль теперь подписан официальный аккаунт Artik & Asti. Ну, и конечно девушка разместила трек у себя на странице, лаконично подписав его смайликами. Сомнений не остается: новой солисткой Artik & Asti стала Севиль Велиева.

К слову, фанатам новая песня группы очень понравилась. Они отметили, что стиль коллектива не изменился.

"Обалдеть, привычный тембр, но с новым оттенком! Стиль на высоте, потрясающие!", "Супер. Артик — это мощь, талант сам и гений в поиске талантов. Песня выше всех похвал — мелодия, текст, аранжировка", "Крутая до мурашек! Стиль неповторимый.. тембр знакомый. Обожаю как прежде и Артик и Асти", — отмечают поклонники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-солистка Artik & Asti Анна Дзюба выпустила свой первый сольный клип на песню "Феникс". В ролике певица "восстает из пепла" как мифическая птица. Также Анна раскрыла истинную причину своего ухода из группы.