Слова про "Азовсталь" – імпровізація чи ні? Що Kalush Orchestra сказали організаторам Євробачення перед виступом

Україна попереджала організаторів Євробачення, що буде закликати рятувати Маріуполь після фінального виступу

Про висловлювання соліста Kalush Orchestra Олега Псюка наприкінці виступу України в фіналі Євробачення-2022, після якого різко зросли запити Azovstal і Mariupol в Google, українська делегація завчасно попереджала організаторів конкурсу. Про це повідомила голова української делегації на Євробаченні-2022 Оксана Скибінська в ході пресконференції в онлайн-форматі, яку "Суспільне" провело для вузького кола журналістів 15 травня.

Як заявила Скибінська, організатори були в курсі наміру гурту з України виступити з короткою заявою зі сцени Євробачення.

"Ми зверталися до організаторів із тим, що планується подібне висловлювання наприкінці виступу", — прокоментувала голова української делегації.

Варто зазначити, що Євробачення позиціонує себе як аполітичний конкурс. Тому через слова Олега Псюка багато хто побоювався, що Україну можуть дискваліфікувати. Сам же фронтмен зазначає, що сумнівів сказати те, що він сказав, у нього не було.

"Якби я це не сказав, то жалів би, бо вважав це своїм обов’язком. Думав, що якщо навіть дискваліфікують, то значить — так мало статися. Але якщо навіть є один із дуже небагатьох шансів допомогти людям, то я краще його використаю", — коментує Олег.

Додамо, що мовник Євробачення EBU з повагою поставився до рішення українського гурту висловитися наприкінці номеру та розуміє глибокі почуття навколо України, причому й учасників з інших країн. Згідно з офіційним коментарем, висловлення вважають скоріше таким, що має гуманітарний, а не політичний характер.

Нагадаємо, Kalush Orchestra перемогли в великим відривом на Євробаченні-2022 в Турині (Італія). Однак з’ясувалося, що бали від як мінімум двох країн – Грузії та Азербайджану — Україні могли не додати. Через новий скандал на Євробаченні результати голосування журі 6 країн відізвано, триває перевірка.

Як повідомляв "Телеграф", перемога Kalush Orchestra на Євробаченні розлютила російських коментаторів у мережі, які звинувачують організаторів конкурсу в "політичній упередженості". Тим часом, пісня "Стефанія", на яку 15 травня вийшов кліп, продовжує підкорювати не лише Європу, а й весь світ.