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Слова про "Азовсталь" – импровизация или нет? Что Kalush Orchestra сказали организаторам Евровидения перед выступлением

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Украинцы поддержали Kalush Orchestra, которые на всю Европу попросили о помощи Новость обновлена 15 мая 2022, 20:14
Украинцы поддержали Kalush Orchestra, которые на всю Европу попросили о помощи

Украина предупреждала организаторов Евровидения, что будет призывать спасать Мариуполь после финального выступления

О высказываниях солиста Kalush Orchestra Олега Псюка в конце выступления Украины в финале Евровидения-2022, после которого резко выросли запросы Azovstal и Mariupol в Google, украинская делегация заблаговременно предупреждала организаторов конкурса. Об этом сообщила глава украинской делегации на Евровидении-2022 Оксана Скибинская в ходе пресс-конференции в онлайн-формате, которую "Суспільне" провело для узкого круга журналистов 15 мая.

Как заявила Скибинская, организаторы были в курсе намерений группы из Украины выступить с кратким заявлением со сцены Евровидения.

"Мы обращались к организаторам с тем, что планируется подобное высказывание в конце выступления", — прокомментировала глава украинской делегации.

Следует отметить, что Евровидение позиционирует себя как аполитичный конкурс. Поэтому из-за слов Олега Псюка многие опасались, что Украину могут дисквалифицировать. Сам же фронтмен отмечает, что сомнений сказать то, что он сказал, у него не было.

"Если бы я это не сказал, то жалел бы, потому что считал это своим долгом. Думал, что если даже дисквалифицируют, значит — так должно было случиться. Но если даже есть один из очень немногих шансов помочь людям, то я лучше его использую", — комментирует Олег.

Добавим, что вещатель Евровидения EBU с уважением отнесся к решению украинской группы высказаться в конце номера и понимает глубокие чувства вокруг Украины, причем и участников из других стран. Согласно официальному комментарию, высказывания считают скорее таким, что носит гуманитарный, а не политический характер.

Напомним, Kalush Orchestra победили с большим отрывом на Евровидении-2022 в Турине (Италия). Однако выяснилось, что баллы от как минимум двух стран – Грузии и Азербайджана – Украине могли не добавить. Из-за нового скандала на Евровидении результаты голосования жюри 6 стран отозваны, идет проверка.

Как сообщал "Телеграф", победа Kalush Orchestra на Евровидении разозлила российских комментаторов в сети, которые обвиняют организаторов конкурса в "политической предвзятости". Тем временем песня "Стефания", на которую 15 мая вышел клип, продолжает покорять не только Европу, но и весь мир.

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#Евровидение #Kalush Orchestra