Лично путин запретил: в россии караоке-бар выгнал посетительницу из-за "Океана Эльзы" (видео)

В Белгороде произошел скандал в караоке-баре

Посетительница караоке-бара в российском Белгороде попыталась заказать песню украинской группы "Океан Эльзы", но вместо того получила отказ администрации.

Соответствующее видео было обнародовано в местном телеграм-канале "Блэтгород".

Согласно его информации инцидент произошел в клубе "Луна", что на улице Архиерейской. После того как посетительница получила отказ, она попыталась поговорить с администратором заведения, однако тот невнятно ответил о том, что "в связи с ситуацией" он не может выполнить ее просьбу.

Во время разговора стало более понятно, что отказ связан со вторжением россии в Украину, которую там называют "спецоперацией". При этом администратор повторял тезисы роспропаганды, что якобы россия ни на кого не нападала.

Посетительница заведения в свою очередь указала, что в баре спокойно играют западную музыку и даже песни репера Моргенштерна, который в россии был признан иностранным агентом.

Все закончилось тем, что посетительнице отказали в обслуживании, сославшись на внезапное закрытие заведения в связи с техническими работами.

Охранник заведения и вовсе рассказал женщине, что якобы существует некий указ кровавого диктатора владимира путина, который запрещает бару выполнить пожелание клиентки.

Как сообщалось ранее, российский журналист обратил внимание, что из школьных учебников по истории убрали все упоминания о Киевской Руси и оставили лишь название Русь.