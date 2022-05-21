"Настало время путинской истории": новшество в российских учебниках повеселило сеть

Соответствующие правки предлагались государственными чиновниками уже давно

Из российских учебников по истории убрали упоминания о Киевской Руси.

Об этом сообщил в своем Фейсбук российский журналист Виталий Рувинский.

"Ребенку в школе выдали новые учебники, в которых отсутствует Киевская Русь. Вообще. Совсем. А есть Русь. Просто Русь", — написал он.

По его словам, некоторые государственные деятели уже давно предлагали внести соответствующие правки, но теперь ему удалось увидеть это собственными глазами.

После публикации Рувинским своих наблюдений в сети началось бурное обсуждение. В частности некоторые посчитали странным, что дети получили новые учебники в мае, когда учебный год близок к завершению.

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Как сообщалось ранее, российский политик, придерживающийся националистических взглядов, Дмитрий Дёмушкин полностью развеял главные тезисы пропагандистов о "русском мире" и том, как его "ждали" в Украине. Кроме того, он отдельно отметил, что упомянутый "русский мир" никому в мире кроме россии вообще не нужен.