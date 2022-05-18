Украинский журналист и ведущий в "Радіо НВ" Юрий Марченко рассказал об особенностях российской пропаганды

Добро пожаловать в прекрасный мир российского "но".

У нас не было выбора, война была неизбежной — но еще за неделю до начала мы о ней даже не думали.

Мы к украинцам со всей душой — но вообще я их никогда не любил, гнилой народец.

Весь мир одурманен пропагандой — но мы знаем об этом только благодаря российским источникам информации.

Мы один народ — но все украинцы нацисты, наркоманы и бандеровцы.

Мы нанесли превентивный удар — но первыми не нападали.

Все высшее руководство Украины моментально удрало в Польшу — но президент, премьер и глава крупнейшей фракции снимают видео, стоя на улице в центре Киева.

Срочников в боевых действиях не используют — но срочников в боевых действиях используют по ошибке.

Я против войны — но на Львов надо сбросить атомную бомбу.

Десятки украинских городов в руинах — но мы их не обстреливаем.

Санкции против РФ вообще не работают — но цены уже выросли и в торговых центрах пустовато.

Дружить с Россией хочет весь украинский народ — но от российских войск украинцы бегут почему-то в Европу.

НАТО годами мечтает напасть на РФ — но сейчас боится использовать удобный момент.

На захваченных территориях снимают флаги Украины, ставят свою власть и вводят рубль — но Украину мы оккупировать не хотим.

Финляндия и Швеция из-за последних событий намерены войти в НАТО — но Путин этой спецоперацией всех в альянсе переиграл.

Артиллерия стреляет, самолеты сбрасывают бомбы, погибают тысячи людей — но это не война.

Но, но, но.