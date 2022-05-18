Ласкаво просимо у світ російського "але" - Юрій Марченко
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Український журналіст та ведучий у "Радіо НВ" Юрій Марченко розповів про особливості російської пропаганди
Ласкаво просимо до прекрасного світу російського "але".
Ми не мали вибору, війна була неминучою — але ще за тиждень до початку ми про неї навіть не думали.
Ми до українців з усією душею — але взагалі я їх ніколи не любив, гнилий народ.
Весь світ одурманений пропагандою — але ми знаємо про це лише завдяки російським джерелам інформації.
Ми один народ — але всі українці нацисти, наркомани та бандерівці.
Ми завдали превентивного удару — але першими не нападали.
Все вище керівництво України вмить втекло до Польщі — але президент, прем’єр і голова найбільшої фракції знімають відео, стоячи на вулиці у центрі Києві.
Строковиків у бойових діях не використовують — але строковиків у бойових діях використовують помилково.
Я проти війни — але на Львів треба скинути атомну бомбу.
Десятки українських міст у руїнах — але ми їх не обстрілюємо.
Санкції проти РФ взагалі не працюють — але ціни вже виросли і в торгових центрах порожньо.
Дружити з Росією хоче весь український народ — але від російських військ українці чомусь біжать до Європи.
НАТО роками мріє напасти на РФ — але зараз боїться використати зручний момент.
На захоплених територіях знімають прапори України, ставлять свою владу та запроваджують рубль — але Україну ми окупувати не хочемо.
Фінляндія та Швеція через останні події мають намір увійти до НАТО — але Путін цією спецоперацією всіх в альянсі переграв.
Артилерія стріляє, літаки скидають бомби, гинуть тисячі людей — але це не війна.
Але, але, але.
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