"Настав час путінської історії": нововведення в російських підручниках розвеселило мережу
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Відповідні редагування пропонувалися державними чиновниками вже давно
З російських підручників з історії прибрали згадки про Київську Русь.
Про це повідомив у своєму Фейсбуку російський журналіст Віталій Рувінський.
"Дитині у школі видали нові підручники, у яких відсутня Київська Русь. Взагалі. Зовсім. А є Русь. Просто Русь", — написав він.
За його словами, деякі державні діячі вже давно пропонували внести відповідні правки, але тепер йому вдалося побачити це на власні очі.
Після публікації Рувінським своїх спостережень у мережі розпочалося бурхливе обговорення. Зокрема, деякі вважають дивним, що діти отримали нові підручники у травні, коли навчальний рік близький до завершення.
Як повідомлялося раніше, російський політик, який дотримується націоналістичних поглядів, Дмитро Демушкин повністю розвіяв головні тези пропагандистів про "російський світ" і те, як на нього "очікували" в Україні. Крім того, він окремо зазначив, що згаданий "російський світ" нікому у світі, крім росії, взагалі не потрібен.