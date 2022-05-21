"Настав час путінської історії": нововведення в російських підручниках розвеселило мережу

Відповідні редагування пропонувалися державними чиновниками вже давно

З російських підручників з історії прибрали згадки про Київську Русь.

Про це повідомив у своєму Фейсбуку російський журналіст Віталій Рувінський.

"Дитині у школі видали нові підручники, у яких відсутня Київська Русь. Взагалі. Зовсім. А є Русь. Просто Русь", — написав він.

За його словами, деякі державні діячі вже давно пропонували внести відповідні правки, але тепер йому вдалося побачити це на власні очі.

Після публікації Рувінським своїх спостережень у мережі розпочалося бурхливе обговорення. Зокрема, деякі вважають дивним, що діти отримали нові підручники у травні, коли навчальний рік близький до завершення.

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Як повідомлялося раніше, російський політик, який дотримується націоналістичних поглядів, Дмитро Демушкин повністю розвіяв головні тези пропагандистів про "російський світ" і те, як на нього "очікували" в Україні. Крім того, він окремо зазначив, що згаданий "російський світ" нікому у світі, крім росії, взагалі не потрібен.