Російський націоналіст однією заявою розвіяв усі фейки пропагандистів (відео)

"Російський мир" в Україні також нікому не потрібен

Російський політик, який дотримується націоналістичних поглядів, Дмитро Дьомушкін повністю розвіяв головні тези пропагандистів про "російський мир" і те, як на нього "очікували" в Україні.

Відповідне відео у четвер, 19 травня, розповсюдили користувачі Twitter.

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Націоналіст зазначив, що репортажі з РосТБ, які місяць говорили про те, як в Україні нацисти бояться російської армії, а люди чекають на "звільнення" — виявилися брехнею.

"Уявляєш, солдати дивляться наші репортажі в ЗМІ, які місяць транслювали те, як розбігаються від нашої армії нацисти-наркомани, а жителі (України — ред.) зустрічають квітами. І ось я просто на зв’язку з деякими військовими перебуваю, і вони мені розповідають, як зустрічали їх "квітами". Коли вони кинуті були в колону на прорив і у них було на три дні харчування, яке дуже швидко закінчилося. Вони перетворилися фактично на формування, яке збирає їжу. І як одна українська бабуся нагодувала солдатів, і 8 двохсотих поїхало додому", — розповів Дьомушкін.

Щобільше, він розвіяв тези про прихід "російського миру" в Україну, наголосивши, що він в іншій країні нікому не потрібний.

"Це треба розуміти, що ніхто там особливо ніяких ілюзій і ніякого розуміння ось цього "російського миру" не відчував. Там немає жодної цієї ідеї, про яку Путіну доповідають. За незліченну кількість мільярдів ми її пронесли, що нас там усі чекають. Ніякого підпілля великого, значного, яке там прийшло і одразу вийшло на мітинги зустрічати "визволителів", там немає", — додав російський націоналіст.

Дмитро Дьомушкін також зазначив, що весь проросійський настрій навіть у тих, хто колись говорив про підтримку Росії, зник дуже швидко разом з першими бомбами, що падають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що постпред Росії в ООН на весь світ озвучує фейки Кремля.