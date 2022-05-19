Российский националист одним заявлением развеял все фейки пропагандистов (видео)

"Русский мир" в Украине также никому не нужен

Российский политик, придерживающийся националистических взглядов, Дмитрий Дёмушкин полностью развеял главные тезисы пропагандистов о "русском мире" и том, как его "ждали" в Украине.

Соответствующее видео в четверг, 19 мая, распространили пользователи Twitter.

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Националист отметил, что репортажи по росТВ, которые месяц говорили о том, как в Украине нацисты боятся российской армии, а люди ждут "освобождения" — оказались ложью.

"Представляешь, солдаты смотрят репортажи наши в СМИ, которые месяц транслировали то, как разбегаются от нашей армии нацисты-наркоманы, а жители (Украины — ред) встречают цветами. И вот я просто на связи с некоторыми военными нахожусь, и они мне рассказывают, как встречали их "цветами". Когда они кинуты были в колонну на прорыв и у них было на три дня питания, которое очень быстро закончилось. Они превратились, фактически, в формирование, которое собирает пищу. И как одна украинская бабушка накормила солдат, и 8 двухсотых уехало домой", — рассказал Дёмушкин.

Более того, он развеял тезисы о приходе "русского мира" в Украину, отметив, что он в другой стране никому не нужен.

"Это надо понимать, что никто там особо никаких иллюзий и никакого понимания вот этого "русского мира" не испытывал. Там нет никакой этой идеи, про которую Путину докладывают. За бесчисленное количество миллиардов мы ее пронесли, что нас там все ждут. Никакого подполья большого, значительного, которое там пришло и тут же вышло на митинги встречать "освободителей", там нет", — добавил российский националист.

Дмитрий Дёмушкин также отметил, что весь пророссийский настрой даже у тех, кто когда-то говорил о поддержке России, исчез очень быстро вместе с первыми падающими бомбами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что постпред россии в ООН на весь мир озвучивает фейки Кремля.