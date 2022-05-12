Дитячі табори підготовки бойовиків: постпред росії в ООН на весь світ озвучує фейки кремля (відео)

У рф вигадують все нові й нові казки про українців

У четвер, 12 травня, на 78-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну представник кремля в ООН заявив, що в Україні нібито є "дитячі табори для створення бойовиків".

Про це заявив постійний представник рф при ООН Василь Небензя на засіданні Ради Безпеки.

Небензя на Раді безпеки ООН розповів, що в Маріуполі діяв дитячий притулок "Пілігрим", у якому дітей віком від 7 до 18 років нібито робили бойовиками.

"У деяких регіонах України були утворені табори для дітей з 7 до 18 років. Однією з таких установ став притулок "Пілігрм" у Маріуполі, в якому з дітей готували майбутніх бойовиків", — заявив Небензя.

Нагадаємо, Небензя цинічно звинуватив українську владу у наклепі, після того, як у Бучі спливли звірства росіян. Представник рф наполягав на тому, що трагедія в Бучі — це нібито українська провокація.

Раніше повідомлялося, що у четвер Рада ООН з прав людини розпочала розслідування можливих порушень прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права російськими військами на звільнених територіях України. До речі, не всі країни підтримали цю резолюцію. Додамо, що росію вигнали з Ради ООН з прав людини.