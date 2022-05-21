Особисто путін заборонив: у росії караоке-бар вигнав відвідувачку через "Океан Ельзи" (відео)

У Білгороді стався скандал у караоке-барі

Відвідувачка караоке-бару в російському Білгороді спробувала замовити пісню українського гурту "Океан Ельзи", але натомість отримала відмову адміністрації.

Відповідне відео було оприлюднено у місцевому телеграм-каналі "Блэтгород".

За його інформацією, інцидент стався в клубі "Місяць", що на вулиці Архієрейській. Після того, як відвідувачка отримала відмову, вона спробувала поговорити з адміністратором закладу, проте той невиразно відповів про те, що "у зв’язку із ситуацією" він не може виконати її прохання.

Під час розмови стало зрозуміліше, що відмова пов’язана із вторгненням росії в Україну, яку там називають "спецоперацією". При цьому адміністратор повторював тези роспропаганди, що нібито росія ні на кого не нападала.

Відвідувачка закладу своєю чергою вказала, що в барі спокійно грають західну музику і навіть пісні репера Моргенштерна, якого в росії визнано іноземним агентом.

Все закінчилося тим, що відвідувачці відмовили в обслуговуванні, пославшись на раптове закриття закладу у зв’язку із технічними роботами.

Охоронець закладу взагалі розповів жінці, що нібито існує якийсь указ кривавого диктатора володимира путіна, який забороняє бару виконати побажання клієнтки.

Як повідомлялося раніше, російський журналіст звернув увагу, що зі шкільних підручників з історії прибрали всі згадки про Київську Русь та залишили лише назву Русь.