Росіянам не догодив Морган Фрімен: рф довічно заборонила в’їзд відомому голлівудському актору

До "чорного списку" потрапили також Джо Байден і Марк Цукерберг

В росії не лише заборонена українська музика, а й голлівудські знаменитості. Так, зірці фільмів "Втеча з Шоушенка" та "Брюс Всемогутній" Моргану Фрімену російська федерація заборонила в’їзд довічно.

Відповідна інформація з’явилася на сайті Міністерства закордонних справ рф.

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Під заборону 84-річний голлівудський актор потрапив через своє відеозвернення 2017 року, в якому він звинуватив росію у втручанні у президентські вибори у США. У ролику Фрімен назвав путіна шпигуном, зазначивши, що країна-агресор використовує соціальні мережі для поширення пропаганди та брехні.

Окрім Моргана Фрімена росіянам не догодили сам президент США Джо Байден, його син Хантер, голова Пентагону Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен, директор ФБР Крістофер Рей, а також засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг. У "чорному списку" значаться понад 900 західних політиків та журналістів.

МЗС рф назвало це рішення "заходами у відповідь на антиросійські санкції, які постійно вводяться США".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, росія запровадила заборону на в’їзд для низки українських співаків та інших діячів. На це відреагували самі артисти — послали рф слідом за кораблем.