СБУ крупно насолила россии: деньги рф в Украине арестованы

СБУ арестовала активы связанной с россией компании на 20 млн грн.

СБУ инициировала арест активов компании, связанной с российской "Роснефтью", осуществлявшей деятельность на территории Украины.

В пресс-службе ведомства отметили, что компания занималась поставками энергии.

"На ее денежные активы – 20 млн. грн. – судом наложен арест, а действие лицензии на поставку электроэнергии приостановлено регулятором", — говорится в сообщении.

В СБУ также сообщили, что Кабмину было направлено предложение национализировать имущество указанной компании.

Отмечается, что прекращение деятельности связанной с россией компании никак не скажется на энергобезопасности Украины, ее энергосистеме и конечных потребителях коммунальных услуг.

По данным СМИ, деятельность компании, входившей в группу "Роснефть", была заблокирована после открытия производства по статье 110-2 (насильственная смена или свержение конституционного строя или захват государственной власти, изменение границ территории или государственной границы Украины).

Как сообщалось ранее, на Западе предложили снять часть ограничений с российских олигархов, если те захотят дистанцироваться от кровавого диктатора владимира путина и помочь Украине финансово.