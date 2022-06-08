СБУ взялась за человека из окружения путина: арестованы активы в Украине

Уголовное дело ведется по двум статьям УК Украины

Украинские силовики раскрыли компанию, среди собственников которой были люди из окружения кровавого диктатора владимира путина. Активы компании на сумму более 2 млрд гривен арестованы по решению суда.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Отмечается, что копания — один из наибольших производителей бетоноконструкций, продукция которого продавалась как в Украине, так и за границей.

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СБУ удалось установить, что конечными получателями прибыли являются бизнесмены из россии, которые причастны к финансированию боевиков из ОРДЛО. Один из бенефициаров оказался близок к путину, а также спонсировал избирательную кампанию "единой россии". Его круг интересов также — постройка жилья для фсб-шников и российских военных.

Скрыть свою деятельность от санкций и ввозить товар на оккупированную часть Украины предприятие пыталось посредством ребрендинга. Но — не удалось. Суд наложил арест на корпоративные права в виде статутного капитала, счета с 104 млн грн, имущество на сумму около 1,5 млрд грн.

Открыто уголовное дело по 2 статьям — за присвоение или растрату имущества и финансирование действий с целью захвата власти или изменения границ страны. ( ч. 2 ст. 110-2 и ч. 2 ст. 191).

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Ранее "Телеграф" писал, что правоохранители наложили арест на активы украинского "Альфа-банка". СБУ также арестовали активы компании, связанной с "роснефтью".