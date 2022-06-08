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лавров нахамив журналісту за незручне питання про Україну (відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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лавров не вигадав нічого кращого, ніж образити українців, включаючи президента Новина оновлена 08 червня 2022, 14:49
лавров не вигадав нічого кращого, ніж образити українців, включаючи президента

Питання про зерно розлютило лаврова

Незважаючи на низку незаперечних доказів крадіжки росією зерна в Україні, у кремлі досі намагаються заперечувати свою провину в цьому.

На пряме запитання українського журналіста про долю вкраденого та вивезеного з України майна міністр закордонних справ рф сергій лавров відповів йому відвертим хамством. Відео його відповіді широко розтиражували пропагандисти.

"Що зі вкраденого в Україні, крім зерна, вже вдалося реалізувати?" — запитав український журналіст.

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лавров огризнувся: "У вас увесь час голова болить про те, де б чого поцупити, і думаєте, що всі так чинять?".

Він заявив, ніби росія звільняє Україну від вигаданого "неонацистського режиму" і нібито не перешкоджає транспортуванню зерна.

Насамкінець лавров вирішив ще й образити українського президента: "Потрібно, щоб пан Зеленський дав команду, якщо він ще чимось там командує, щоб дозволили іноземним та українським судам вийти у Чорне море".

Варто зауважити, що росія вже тривалий час вживає заходів, спрямованих на створення в Україні нового Голодомору, — заважала посівній кампанії, руйнує склади з запасами, краде украї йнське зерно і вивозитього потягами та кораблями.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в мережі з’явилися супутникові знімки, як кораблі вивозили з Криму в рф вкрадене в Україні зерно.

Теги:
#Зерно #Сергій Лавров