"Ситуація важка": Резніков розповів, скільки воїнів втрачає Україна щодня

У ворога, як і раніше, є кількісна перевага

За Україну щоденно віддають життя на лінії фронту близько сотні бійців. Ще близько п’яти сотень отримують поранення різної тяжкості через те, що російська армія досі продовжує "тиснути масою" за різними напрямками, про що свідчать свіжі карти боїв.

Така заява прозвучала від керівника Міноборони України Олексія Резнікова під час коментування актуальної ситуації на фронті. Свої думки чиновник висловив на особистій Facebook-сторінці у четвер, 9 червня.

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Міністр не приховує, що ситуація на фронті дуже важка, і ЗСУ несуть справді великі втрати. Проте навіть за меншої кількості військовослужбовців ми даємо неймовірну відсіч, щодня знищуючи супротивника та його техніку, а також відвойовуючи захоплені населені пункти.

Ворог же, за словами Олексія Резнікова, "буксує" і зазнає величезних втрат. Однак поки що у російської армії залишається незаперечна перевага — кількісна. Саме завдяки такому живому "м’ясу", яке кидають на амбразуру, у путінських військових є можливість ще просуватися на окремих ділянках фронту.

Як відомо, станом на ранок 9 червня російська армія за офіційними даними втратила 31 700 людей. Підрахунок не зовсім точний, адже ускладнюється веденням бойових дій одразу у кількох областях України.

Додамо, що на Донбасі зараз є сім найактивніших напрямків, якими користується супротивник для просування углиб нашої країни. Проте бійці ЗСУ влаштовують ворогові "теплий прийом", у тому числі й новомодною західною зброєю.