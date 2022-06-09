Ворог штурмував за сімома напрямками на Донбасі, йдуть бої (карта)

Сили противника перевищують кількістю, проте ЗСУ набагато маневреніше

У четвер, 9 червня, на 106-й день війни українські військовослужбовці змогли відбити серйозні атаки російських окупантів відразу за двома напрямками на Донбасі. Ворог намагався штурмувати Тошківку, а також утримувати контроль над Катеринівкою, проте зазнав поразки.

Більше деталей про те, що відбувається, розкрили в пресслужбі Генштабу ЗСУ, передає "Телеграф". Як можна зрозуміти зі свіжого ранкового зведення, активних напрямів по лінії фронту в Донецькій та Луганській областях було одразу сім.

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Супротивник все ще не залишає надій на захоплення Слов’янська. Більшість військової сили окупанти зосереджують саме на цьому напрямку. Під загрозою знаходиться не лише місто, а й село Барвінкове.

Також ведуться активні бої та обстріли (судячи з усього, артилерією) поряд із населеними пунктами Богородичне та Довгеньке.

Здійснюється спроба наступу в районі населених пунктів Роти, Комишуваха та Миколаївка.

Стрілочками виділені Богородичне, Довгеньке, Тошківка, Катеринівка, Роти, Миколаївка та Камишеваха. Хрестики — невдачі ворога

Окрім частково вдалих спроб в атаці на українські позиції зазнають вороги та значні втрати. Проблеми почалися у супротивника на Сєвєродонецькому напрямку. Росіяни атакували Тошковку за допомогою авіації, проте прикриття штурму не було вдалим, а тому путінські солдати "отримали по зубах".

До речі, у Сєверодонецьку ситуація дуже непроста, але поки що росіянам не вдається прорвати український захист.

Поряд з Катеринівкою ЗСУ взагалі вдалося змусити ворога відійти, завдавши сильного удару. До речі, армія рф зазнала значних втрат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як ситуація на інших напрямках фронту. Для цього ми використали нові карти боїв в Україні, сформовані представниками Інституту дослідження війни (США).

Крім цього, ми писали, яка підозріла активність російського флоту спостерігається в Чорному морі.