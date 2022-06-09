росія намагається застосувати хитрість для захоплення Сєвєродонецька: свіжі карти боїв в Україні

Ворог намагається поєднати кілька напрямків атак для загального наступу

Українські захисники борються із ворогом і в небі, і на землі. Ситуація навколо Сєвєродонецька ускладнюється — окрім штурму українських позицій у місті, російські окупанти намагаються обійти з флангу, щоб не форсувати Сіверський Донець.

Згідно з даними дослідників з Інституту вивчення війни, росіяни продовжують наступ у районі Святогірська та на захід від Лиману. Вони намагаються з’єднатися з тією частиною армії, яка наступає на південний схід від Ізюму для спільної атаки у бік Слов’янська.

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На півдні на Херсонщині ворог активізувався після вдалих українських контратак, а в Запорізькій сконцентрувалися на напрямку до Донеччини. Ймовірно, вони хочуть краще контролювати трасу між Василівкою, Оріховом та Гуляйполем.

Карта бойових дій в Україні на 9 червня

Схід України

У Сєвєродонецьку продовжуються вуличні бої. Українські війська ведуть гнучку оборону та ситуація з контролем території змінюється. Росіяни намагалися штурмувати Тошківку та Устинівку. Ворог намагається закріпитися на західному березі Сіверського Дінця, щоб уникнути форсування з боку Сєвєродонецька.

Карта бойових дій на Луганщині та півдні Харківщини

На захід та схід від Попасної росіяни обстрілюють з артилерії та з авіації, щоб зруйнувати лінії сполучення з Лисичанськом. Повідомляється, що українські воїни відтіснили ворога від траси з Нагірного. Бої точаться біля Берестова. На Донеччині ворог не наступав, але продовжує інтенсивні обстріли.

Карта боїв навколо Сєвєродонецька

На південний схід від Ізюма росія продовжує наступати. Невідомо, чи захоплений Святогірськ повністю. За даними фіксації NASA у місті йдуть серйозні обстріли російськими військами українських захисників. Захоплення Святогірська потрібне ворогові, щоб з’єднатися з іншими силами на ізюмському напрямку для атаки на Слов’янськ.

Кадри стеження NASA за високотемпературними точками

На південь від Лиману українські війська відбили штурм — росіяни намагалися пробитися до західного берега Сіверського Дінця. Їхня мета — околиці Райгородка за 10 км від Слов’янська.

Харків

У Харкові та області росія продовжує обстріл, тримає оборонні позиції.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Росія посилює військову присутність та тиск на північному заході Херсонської області та намагається не дати перегрупуватися українською силою. У Запорізькій області ворог обстрілював у районі кордону із Донецькою на лінії Оріхів-Гуляйполе. Трасу, яка розпочинається у Василівці, окупанти, ймовірно, зміцнили оборонними точками з Т-62.

Зазначимо, що в Мелітополі раніше за всіх заявили про початок підготовки до "референдуму" про входження до росії. Використання окремого міста може свідчити про плани рф для кожного регіону без єдиного окупаційного органу для всіх тимчасово захоплених земель.

Карта боїв на Херсонщині та Миколаївщині

Раніше "Телеграф" писав, що українські війська підійшли вже на 20 км до Херсона, при цьому основна частина допомоги від європейських та заокеанських союзників ще не прибула. Раніше експерти припустили, з якими трьома причинами може бути пов’язане "пробуксування" росії на Донбасі, серед них — свідомий саботаж.