Українська авіація продовжує "кошмарити" окупантів: знищено ще десяток бойових машин

Загалом з початку війни українська авіація здійснила близько 1100 групових авіанальотів.

Українська авіація продовжує нести своє бойове чергування і щоразу завдає ударів по скупченнях російських військ.

Як повідомляється у зведенні пресслужби Повітряних сил ЗСУ, за добу 8 червня українська авіація знищила щонайменше десять одиниць бронетехніки та двадцять окупантів.

Примітно, що і напередодні українські штурмовики під прикриттям винищувачів змогли знищити щонайменше вісім одиниць російської техніки, а також склади з паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами.

Зазначається, що всього з початку повномасштабного російського вторгнення українська авіація здійснила не менше 1,1 тисячі групових авіанальотів на позиції противника, його колони техніки та логістичні центри.

Також повідомляється, що 8 червня сили ППО збили два безпілотники "Орлан", а ще сім таких БПЛА "приземлили" Сухопутні сили.

Як повідомлялося раніше, радник голови ОПУ Олексій Арестович розповів, що ЗСУ завдали потужних ударів по російських угрупованнях біля Херсона і вже підійшли до міста на відстань близько 20 кілометрів.